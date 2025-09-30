México

De cocinero a zar del estilismo: la vida y el violento final de Micky Hair en CDMX |Video

De acuerdo con reportes periodísticos, Miguel de la Mora interpuso una orden de restricción 20 días antes de su crimen

Por Víctor Cisneros

El camino de Micky Hair
El camino de Micky Hair comenzó lejos de las exclusivas butacas de su salón. (Infobae México / Jovani Pérez)

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky Hair, ha dejado una profunda huella en la industria de la belleza en México. El joven empresario y estilista, de apenas 28 años, fue atacado a balazos la noche del 29 de septiembre frente a su propio salón en avenida Masaryk, en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Carlos Jiménez difundió una orden
Carlos Jiménez difundió una orden de restricción interpuesta por de la Mora 20 días antes de su crimen. (@c4jimenez, X)

Un ataque directo

De acuerdo con reportes de la Fiscalía de la CDMX, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a De la Mora y uno de ellos le disparó a quemarropa, provocándole la muerte de inmediato. Autoridades y el propio alcalde de Miguel Hidalgo, Miguel Tabe, confirmaron que no se trató de un robo, sino de un ataque directo.

Días antes de su homicidio, el estilista había solicitado una orden de restricción contra un hombre identificado como Eduardo E., tras denunciar amenazas en la Fiscalía capitalina.

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, habló de sus inicios en la industria. (YouTube/@b3bondbuildermexico)

De cocinero a estilista de celebridades

El camino de Micky Hair comenzó lejos de las exclusivas butacas de su salón. En entrevistas y transmisiones en redes sociales, contó que trabajó como cocinero antes de descubrir su verdadera pasión. Una amiga lo invitó a un taller de estilismo, y esa experiencia lo transformó por completo.

“Siempre estuvo en mí el deseo de hacer cabello, pero lo limité. Cuando tomé ese taller, me enamoré de la profesión y nació Micky Hair”, relató.

Con esfuerzo, primero abrió una sucursal en Guadalajara y, con el tiempo, conquistó la capital del país. Su salón en Masaryk se convirtió en sinónimo de exclusividad, atención personalizada y tendencias de alta gama.

Los reflectores se posicionaron sobre
Los reflectores se posicionaron sobre Micky Hair tras diseñar la nueva imagen de Ángela Aguilar. (@micky_hair, Instagram)

Una clientela de lujo

De la Mora construyó una marca que rápidamente atrajo a celebridades, reinas de belleza e influencers. Entre su cartera de clientas figuraban Ángela Aguilar, Kenia Os, Natalia Dupeyrón, Priscila Escoto, Regina Peredo y María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universe México 2024.

En su cuenta personal de Instagram, @micky_hair, acumulaba más de 168 mil seguidores, mientras que la del salón superaba los 24 mil. Allí compartía no solo transformaciones de sus clientas, sino también viajes a destinos internacionales como Japón, Brasil, Nueva York y París, además de su gusto por marcas como Cartier, Louis Vuitton y Hermès.

En enero de 2016, Miguel
En enero de 2016, Miguel de la Mora compartió su primera publicación en Instagram. Cinco años después, se consolidó en la industria y administraba dos salones. (@micky_hair, Instagram)

El lado aspiracional de su marca

Para Micky, la peluquería iba más allá del estilismo: era una forma de empoderar a las mujeres y hacer que cada clienta se sintiera como una estrella. “Conectar con muchísimas personas maravillosas, darles seguridad y que crean en sí mismas ha sido uno de los regalos más grandes de Micky Hair”, expresó en una de sus publicaciones.

Incluso compartía generosidad con su equipo: en redes circula un video donde obsequia un jeep a uno de sus colaboradores.

Para Micky, la peluquería iba
Para Micky, la peluquería iba más allá del estilismo: era una forma de empoderar a las mujeres y hacer que cada clienta se sintiera como una estrella. (@micky_hair, Instagram)

Una vida en ascenso, frenada de manera violenta

En los últimos meses, el estilista se mostraba cercano a la influencer Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. Ambos compartían viajes a destinos exclusivos como Punta Mita y Japón, lo que generó especulaciones en redes tras su asesinato.

La noticia de su muerte ha causado conmoción entre clientes, amigos y seguidores. Sus páginas oficiales se han llenado de mensajes de despedida y recuerdos, reflejando el vacío que deja un joven que pasó de ser cocinero a convertirse en el zar del estilismo en México.

Las autoridades continúan investigando el caso, mientras la industria de la belleza llora la pérdida de uno de sus talentos más prometedores.

