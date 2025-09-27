México

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

Giovanni Mata se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Cuevas

Por Ale Huitron

"El Topo" se desempeñó como
"El Topo" se desempeñó como director territorial en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: SSC / X/@SandraCuevas_

Este viernes se informó la detención de Giovanni Mata, conocido como “El Topo”, presunto integrante de La Unión Tepito que se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas.

Tras su captura, volvió a circular en redes sociales una fotografía en la que Cuevas aparece con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, presunto líder de “La Chokiza”, en la que también se encuentra un hombre identificado como “El Topo”, quienes posan junto a la exalcaldesa.

Durante la conferencia realizada por Cuevas el pasado 18 de septiembre en su Galería de Arte, la también empresaria explicó la relación que tenía con ambos hombres debido a señalamientos en su contra de presuntos nexos tanto con “La Chokiza” como con La Unión Tepito.

Imagen en la que aparece
Imagen en la que aparece "El Choko", "El Topo" y Sandra Cuevas. Foto: X/@c4jimenez

En el evento, la exalcaldesa mostró la imagen y detalló que se tomó el 1 de marzo de este año cuando acudió al concierto de Eme Malafe en el Centro de Convenciones Tlatelolco -aunque este se realizó el 28 de febrero-.

“Y entonces acudo al concierto, pero de hecho yo iba con mi relación de ese momento, este que está aquí al lado de mí y al lado de él”, comentó Cuevas mientras señalaba al hombre de playera verde y gorra amarilla, identificado como “El Topo”.

Cuevas también explicó que desde su divorcio no ha mantenido relaciones serias, sino efímeras, las cuales para ella no han significado “nada importante”.

Un par de segundos después, Sandra Cuevas volvió a explicar su relación el hombre afirmando que estaba con ella.

Crédito: Xc4jimenez

Otro material, compartido por el periodista Carlos Jiménez, muestra a la exalcaldesa durante una transmisión en vivo en su TikTok hablando sobre Giovanni Mata, en el que asegura que al trabajar juntos en la alcaldía “lo transformé, lo pulí, le decía mire es que así se tiene que vestir, no se meta esto, no se meta el otro”, afirmó.

Y es que “El Topo” se desempeñó como director territorial en Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo durante la administración de Cuevas, la cual fue de 2021 a 2024.

Quién es “El Topo”

"El Topo" cuenta con una
"El Topo" cuenta con una cicatriz en la mano derecha que se observa en su fotografía con Sandra Cuevas. Foto: RRSS

Giovanni Mata, alias “El Topo” de 31 años de edad, fue detenido por policías capitalinos con dosis de droga cuando se encontraba en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“El Topo” o “El Renato” es identificado como miembro de La Unión Tepito y colaborador directo de “El Manzanas”. Información obtenida por Infobae México refiere que Giovanni Mata es el encargado de realizar los cobros por extorsión a comerciantes en las calles Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña de la capital.

Durante su captura, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México le aseguraron 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia y una bolsa con posible cristal.

De acuerdo con su currículum vitae brindado a la alcaldía Cuauhtémoc, Mata estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Negocios ISEAC de 2012 a 2015.

