Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Giovanni Mata fue funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de la exmandataria

Por Ale Huitron

"El Topo" fue aprehendido con dosis de drogas en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: SSC / X- Sandra Cuevas

Giovanni Mata, alias “El Topo” e identificado como integrante de La Unión Tepito, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser localizado manipulando dosis de aparente marihuana en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Su captura se efectuó por parte de policías que se encontraban sobre la avenida Eduardo Molina de la colonia Constitución de la República, cuando observaron al sujeto a bordo de una motocicleta con una bolsa de hierba verde.

Objetos asegurados a "El Topo"
Objetos asegurados a "El Topo" durante su detención. Foto: SSC

Tras darle alcance, los uniformados le realizaron una revisión en la que localizaron 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia, una bolsa con posible cristal, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Infobae México pudo conocer que Giovanni Mata, de 31 años de edad, es conocido como “El Topo” o “El Renato” e identificado como presunto integrante de La Unión Tepito, quien sería colaborador directo de “El Manzanas”.

“El Topo”: funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc
Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con el currículum vitae de Giovanni Mata, obtenido desde los registros de la alcaldía Cuauhtémoc, estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Negocios ISEAC del año 2012 a 2015.

Durante la administración de Sandra Cuevas al frente de la Cuauhtémoc, la cual abarcó del año 2021 a 2024, Giovanni Mata se desempeñó como Director Territorial en Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo.

El área de adscripción de Mata era la Dirección de Coordinación Territorial Interna, y entre su experiencia laboral se encuentra un puesto como Jefe de Procesos de Producción en DUREX de 2018 a 2019, en el que se encargó de la supervisión y mejoramiento en procesos.

Sandra Cuevas explica cuál era su relación con “El Topo”

Captura de un evento en el que Sandra Cuevas aparece con "El Choko" y "El Topo". Foto: X/@c4jimenez

En una conferencia de prensa realizada por Sandra Cuevas el pasado 18 de septiembre, la exalcaldesa de Cuauhtémoc habló sobre la imagen en la que aparece en compañía de Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, presunto líder de “La Chokiza”, gripo criminal dedicado a la extorsión y despojos en el Estado de México.

Cuevas también aparece con quien sería Giovanni Mata, alias “El Topo”, quien porta una gorra amarilla y playera verde.

De acuerdo con la exalcaldesa, esa fotografía fue tomada el 1 de marzo durante el concierto de Eme Malafe realizado en Tlatelolco, al que acudió con quien era su pareja en ese momento, es decir, “El Topo”.

“Entonces acudo al concierto pero de hecho iba con mi relación de ese momento, es el que está aquí al lado (señalando a ”El Topo")“, afirmó Cuevas.

Además, detalló que desde su divorcio no ha tenido relaciones serias, solo efímeras que para ella no han significado “nada importante”.

CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)
CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

Más tarde, la exalcaldesa explicó nuevamente la relación que tenía con el hombre y afirmó: “Está el que en ese momento era mi, pues no sé, pues estaba conmigo”.

Hasta el momento Cuevas no se ha pronunciado respecto a la detención de Giovanni Mata, quien se desempeñaba como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc y con habría tenido una relación.

