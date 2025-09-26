Cuáles son las propiedades de tomar jugo de granada con piña en ayunas

Vaso de jugo de granada con piña, una mezcla refrescante y llena de antioxidantes para hidratar y revitalizar tu cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de granada con piña es considerado una de las alternativas naturales más solicitadas gracias a las reconocidas propiedades saludables que reúnen ambas frutas. Expertos en nutrición afirman que el consumo regular de esta bebida favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a mejorar la digestión.

Tanto la granada como la piña sobresalen por su elevado contenido de antioxidantes. Los antioxidantes presentes en la granada, como los polifenoles y las antocianinas, están vinculados con la reducción de procesos inflamatorios y el fortalecimiento celular. Por su parte, la piña concentra vitamina C y bromelina, una enzima natural que interviene en la asimilación de proteínas.

La mezcla natural de granada y piña ofrece antioxidantes y micronutrientes clave para la salud diaria.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios estudios internacionales han mostrado que la granada contiene compuestos capaces de neutralizar los radicales libres que dañan las células, lo que contribuye a disminuir riesgos asociados con el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades degenerativas.

La piña aporta cerca del 50% de la dosis diaria recomendada de vitamina C en una sola porción de 100 gramos, lo que favorece la producción de colágeno y la absorción de hierro.

Médicos especializados en alimentación funcional han señalado que la acción combinada de ambos frutos potencia la absorción de micronutrientes como el hierro, presente en la granada, y refuerza las funciones antioxidantes de la vitamina C de la piña. Consumir jugo de granada con piña en ayunas puede favorecer el tránsito intestinal gracias a la fibra presente y el efecto antiinflamatorio de la bromelina.

Preparar jugo de granada con piña en casa permite aprovechar los beneficios saludables de ambas frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos nutriólogos resaltan el bajo aporte calórico de este jugo respecto a otros refrescos o batidos, así como la capacidad para saciar el apetito por periodos prolongados. Este factor está asociado a la presencia de fibra soluble en la granada y fibra insoluble en la piña, componentes que favorecen la sensación de saciedad y mejoran el metabolismo glucídico.

En el campo de la salud cardiovascular, investigaciones recientes han relacionado el consumo habitual de jugo de granada con piña con la reducción de la presión arterial y la mejora del perfil lipídico en sangre. Este beneficio se atribuye a la presencia de fitonutrientes, como los punicalaginas de la granada, que influyen en la elasticidad de los vasos sanguíneos y disminuyen los niveles de colesterol LDL.

Receta de jugo de granada con piña

Ingredientes:

1 granada madura

2 rodajas gruesas de piña fresca

200 ml de agua potable fría

2 cucharaditas de jugo de limón (opcional)

Endulzante natural al gusto (miel, estevia)

Método de preparación:

Extraer los granos de la granada cuidando de conservar el jugo natural. Cortar la piña en cubos pequeños retirando el corazón fibroso. Colocar la granada y la piña en la licuadora, añadir el agua y el jugo de limón. Procesar durante aproximadamente un minuto hasta obtener una mezcla homogénea sin pulpas duras. Colar el jugo si se prefiere una textura más líquida. Servir frío, agregar el endulzante y mezclar antes de consumir.