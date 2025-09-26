México

Cuáles son las propiedades de tomar jugo de granada con piña en ayunas

Esta bebida puede aportar ventajas concretas para la salud, apoyando el bienestar cardiovascular y digestivo

Por Cinthia Salvador

Guardar
Vaso de jugo de granada
Vaso de jugo de granada con piña, una mezcla refrescante y llena de antioxidantes para hidratar y revitalizar tu cuerpo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de granada con piña es considerado una de las alternativas naturales más solicitadas gracias a las reconocidas propiedades saludables que reúnen ambas frutas. Expertos en nutrición afirman que el consumo regular de esta bebida favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a mejorar la digestión.

Tanto la granada como la piña sobresalen por su elevado contenido de antioxidantes. Los antioxidantes presentes en la granada, como los polifenoles y las antocianinas, están vinculados con la reducción de procesos inflamatorios y el fortalecimiento celular. Por su parte, la piña concentra vitamina C y bromelina, una enzima natural que interviene en la asimilación de proteínas.

La mezcla natural de granada
La mezcla natural de granada y piña ofrece antioxidantes y micronutrientes clave para la salud diaria.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios estudios internacionales han mostrado que la granada contiene compuestos capaces de neutralizar los radicales libres que dañan las células, lo que contribuye a disminuir riesgos asociados con el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades degenerativas.

La piña aporta cerca del 50% de la dosis diaria recomendada de vitamina C en una sola porción de 100 gramos, lo que favorece la producción de colágeno y la absorción de hierro.

Médicos especializados en alimentación funcional han señalado que la acción combinada de ambos frutos potencia la absorción de micronutrientes como el hierro, presente en la granada, y refuerza las funciones antioxidantes de la vitamina C de la piña. Consumir jugo de granada con piña en ayunas puede favorecer el tránsito intestinal gracias a la fibra presente y el efecto antiinflamatorio de la bromelina.

Preparar jugo de granada con
Preparar jugo de granada con piña en casa permite aprovechar los beneficios saludables de ambas frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos nutriólogos resaltan el bajo aporte calórico de este jugo respecto a otros refrescos o batidos, así como la capacidad para saciar el apetito por periodos prolongados. Este factor está asociado a la presencia de fibra soluble en la granada y fibra insoluble en la piña, componentes que favorecen la sensación de saciedad y mejoran el metabolismo glucídico.

En el campo de la salud cardiovascular, investigaciones recientes han relacionado el consumo habitual de jugo de granada con piña con la reducción de la presión arterial y la mejora del perfil lipídico en sangre. Este beneficio se atribuye a la presencia de fitonutrientes, como los punicalaginas de la granada, que influyen en la elasticidad de los vasos sanguíneos y disminuyen los niveles de colesterol LDL.

Receta de jugo de granada con piña

Ingredientes:

  • 1 granada madura
  • 2 rodajas gruesas de piña fresca
  • 200 ml de agua potable fría
  • 2 cucharaditas de jugo de limón (opcional)
  • Endulzante natural al gusto (miel, estevia)

Método de preparación:

  1. Extraer los granos de la granada cuidando de conservar el jugo natural.
  2. Cortar la piña en cubos pequeños retirando el corazón fibroso.
  3. Colocar la granada y la piña en la licuadora, añadir el agua y el jugo de limón.
  4. Procesar durante aproximadamente un minuto hasta obtener una mezcla homogénea sin pulpas duras.
  5. Colar el jugo si se prefiere una textura más líquida.
  6. Servir frío, agregar el endulzante y mezclar antes de consumir.

Temas Relacionados

piñagranadasaludnutriciónmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Cómo está la calidad del aire de la CDMX este 26 de septiembre

El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo está la calidad del

Denuncian fraude a nombre de organización animalista; alertan por cuentas falsas que piden donaciones

La titular de “Huellitas, amor sin fronteras” hizo un llamado a estar en contacto con las cuentas oficiales de la ONG para evitar caer en trampas

Denuncian fraude a nombre de

Christian Nodal se pronuncia sobre Ángela Aguilar tras los gritos del público en Monterrey

El ambiente en el show se tornó tenso cuando algunos asistentes comenzaron a gritar nombres relacionados con la vida personal del sonorense

Christian Nodal se pronuncia sobre

Jóvenes Construyendo el Futuro: esta es la fecha para la nueva apertura de registro

El programa federal abrirá nuevamente su plataforma digital para que los beneficiarios registrados puedan postularse

Infobae

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 26 de septiembre

El precio de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Gasolina en Puebla: precio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Tabasco afirma que

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

CJNG deja mensaje a comisionado de la Fiscalía General de Baja California tras recientes ataques a las instalaciones

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal se pronuncia sobre

Christian Nodal se pronuncia sobre Ángela Aguilar tras los gritos del público en Monterrey

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este viernes 26 de septiembre?

Tobias Forge ofrece disculpas a sus fans y revela grabación en vivo de los conciertos de Ghost en México

Abelito estalla de emoción al reencontrarse con sus padres dentro de La Casa de los Famosos México

Abelito reacciona a nueva llamada con Daniel Sosa: “Guana ya salió”

DEPORTES

La biología detrás de las

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial