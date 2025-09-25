México

Ventilan pistas sobre quién sería “el comandante”, la persona con la que se reunirían B King y Regio Clown

Antes de desaparecer, el DJ Regio Clown envió mensajes a su pareja sobre a dónde iría

Por Anayeli Tapia Sandoval

B King y Regio Clown
B King y Regio Clown fueron hallados sin vida el 17 de septiembre, aunque su identidad fue confirmada hasta el 22 de septiembre. (Instagram)

A poco más de una semana del asesinato de Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), músicos colombianos hallados sin vida en el Estado de México, la investigación se centra en un nuevo personaje clave: “el comandante”.

El 16 de septiembre, B King y Regio Clown salieron de un gimnasio en Polanco y notificaron su siguiente destino a personas de confianza.

A través de mensajes de WhatsApp que posteriormente fueron revelados por el periodista Carlos Jiménez, se supo que Regio Clown avisó a su pareja que acudiría a una comida en donde estaría “el comandante” y un tal Mariano, escolta de éste.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)
Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)

En el intercambio, el músico colombiano fue explícito: “No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”. Su pareja insistió varias veces en que solo estuvieran en sitios públicos y le pidió activar la ubicación en tiempo real ante la desconfianza.

La identidad de “el comandante” se tornó relevante luego de la desaparición y tras conocerse el destino final de los músicos.

En las últimas horas, Carlos Jiménez difundió imágenes y detalles sobre este hombre, identificado presuntamente como Cristofer.

Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)
Conversación de Regio Clown. (X/@c4jimenez)

Según las fuentes citadas por el conductor de C4enalerta, Cristofer suele presentarse en ambientes nocturnos de la Ciudad de México, se hace llamar “el comandante” y, en el círculo de antros y bares, presume “trabajar para el gobierno” o ser parte de cuerpos policiales, aunque no se tiene certeza de que así sea.

La noche del 16 de septiembre, después del gimnasio, B King y Regio Clown subieron a un Mercedes Benz que, según los rastreos y seguimiento en cámaras de seguridad, realizó un trayecto desde la alcaldía Miguel Hidalgo con rumbo a Iztapalapa y, posteriormente, al Estado de México.

Persona que en zona de
Persona que en zona de antros y bares identifican como "el comandante". (C4Jimenez)

Autoridades indagan predio

La tarde del miércoles autoridades realizaron un cateo en un predio en Texcoco, Estado de México, donde fue hallado el Mercedes Benz gris presuntamente utilizado en la desaparición de las víctimas.

El sitio tiene historial de haber estado vinculado previamente a otros hechos delictivos. La Fiscalía también aseguró una camioneta y una motocicleta, y buscan huellas dactilares, ADN y otros indicios para identificar a quienes estuvieron en contacto con los músicos.

Por otra parte, las autoridades rastrearon dónde se adquirieron la cartulina y el plumón utilizados en el narcomensaje dejado junto a los cuerpos de los artistas en Cocotitlán, así como un supuesto chip.

El mensaje acusaba de “chapulines” y “traficantes” a los músicos, además, estaba firmado presuntamente por La Familia Michoacana.

