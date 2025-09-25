Feria del Taco 2025: todo lo que debes saber sobre el evento gastronómico en Nezahualcóyotl

Cien taquerías, recetas tradicionales y creaciones innovadoras se darán cita en un encuentro que trasciende fronteras municipales y convoca a descubrir nuevas formas de disfrutar este platillo emblemático. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La próxima edición de la Feria del Taco Neza 2025 promete reunir a miles de visitantes en la Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl entre el 26 y el 28 de septiembre, con la participación de 100 taquerías que ofrecerán más de 50 especialidades de tacos.

El evento, que se ha consolidado como uno de los más relevantes en la región, busca fortalecer el comercio y la economía local, al tiempo que fomenta la convivencia familiar, según informó Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal.

Durante los tres días de la feria, el público podrá acceder al recinto entre las 10:00 y las 21:00, donde encontrará una amplia variedad de opciones gastronómicas. Entre las propuestas destacan los clásicos tacos al pastor, suadero y cochinita pibil, así como alternativas innovadoras que incluyen tacos de mariscos, cortes exóticos y fusiones internacionales.

La tradicional feria, que se realizará del 26 al 28 de septiembre, busca fortalecer el comercio regional y promover la convivencia familiar con una amplia oferta de tacos clásicos e innovadores en la explanada municipal.

“En Neza los tacos saben mejor”, afirmó Cerqueda Rebollo al invitar a la comunidad a disfrutar de esta experiencia culinaria junto a familiares y amigos.

La feria ha logrado atraer no solo a habitantes de Nezahualcóyotl, sino también a visitantes de municipios cercanos como Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Ecatepec y de la Ciudad de México, consolidándose como un referente gastronómico en la zona. El evento se presenta como una oportunidad para que las taquerías locales exhiban su oferta y para que los asistentes descubran nuevos sabores en un ambiente festivo.

La convocatoria para las taquerías interesadas en participar como expositoras estará abierta hasta este 25 de septiembre, en horario de 09:00 a 18:00, en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel No. 417, Colonia Vicente Villada, Nezahualcóyotl.

Para completar el registro, los aspirantes deberán presentar INE o identificación oficial, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, dos fotografías que acrediten la actividad económica, firmar los lineamientos de funcionamiento y operación que se entregan al momento del registro, realizar una entrevista previa y cubrir una cuota de recuperación. Para obtener información adicional, se ha habilitado el número 55 5716 9070, extensión 2701.

Sabores inesperados, fusiones internacionales y especialidades poco conocidas prometen transformar la experiencia culinaria en la explanada municipal de Nezahualcóyotl.

La octava edición de la Feria del Taco Neza 2025 se perfila como una celebración donde la tradición y la innovación culinaria convergen, invitando a los asistentes a descubrir sus tacos favoritos y a comprobar la riqueza gastronómica que distingue a Nezahualcóyotl.

Los tacos son uno de los platillos más representativos y versátiles de la gastronomía mexicana. Su base simple —una tortilla de maíz o harina— permite una infinidad de combinaciones: desde los clásicos tacos al pastor, de carnitas o de barbacoa, hasta opciones vegetarianas o gourmet.

Cada región del país tiene su estilo y sazón particular, haciendo de los tacos un símbolo de identidad cultural. Además, su preparación puede ser tan rápida como compleja, lo que los convierte en una opción accesible para todos los gustos. En cualquier esquina o restaurante, los tacos siempre ofrecen sabor y tradición.