México

Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

El documento publicado por el senador y dirigente del PRI también está dirigido a la Fiscalía General y Departamento del Tesoro de EEUU

Por Diego Mendoza López

Guardar
"Alito" Moreno presentó la denuncia
"Alito" Moreno presentó la denuncia ante diversas instituciones de seguridad como el FBI, la DEA y hasta el Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Cuartoscuro

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su dirigente Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, lanzó una denuncia internacional contra el senador Adán Augusto López Hernández al acusarlo de encabezar una red criminal dedicada al robo de combustible, contrabando, lavado de dinero y fraude fiscal.

Moreno Cárdenas presentó el documento ante autoridades estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro tras afirmar que en México no hubo respuesta institucional.

La denuncia expone, supuestamente, los puntos que señalan un esquema transfronterizo en el que crudo robado en México se traslada ilegalmente a Estados Unidos para ser refinado y luego reimportado como producto legal.

El documento señala directamente a López Hernández como operador clave de esta red, vinculada al llamado huachicol fiscal y a estructuras empresariales que simulan legalidad para evadir impuestos.

El documento expedido señala concretamente
El documento expedido señala concretamente al coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República | X / @alitomorenoc

Principales acusaciones contra el coordinador parlamentario Adán Augusto López

Robo de combustible (huachicol): el senador morenista es señalado por participar en el saqueo sistemático de hidrocarburos desde instalaciones de Pemex. El crudo robado habría sido procesado en EE.UU. y reintroducido a México con documentación falsa.

Contrabando internacional de hidrocarburos: la denuncia detalla el traslado ilícito de petróleo entre México y Estados Unidos sin cumplir requisitos aduaneros. Empresas fachada y recintos fiscales, como el número 289 en Tampico y vinculado a la notaría de López Hernández, habrían facilitado esta operación.

Lavado de dinero: testigos protegidos y documentos filtrados vinculan al exsecretario de Gobernación con estructuras financieras opacas. El empresario Saúl Vera Ochoa, señalado como operador financiero de la red, mantiene vínculos con el entorno de López Hernández.

El exgobernador de Tabasco también
El exgobernador de Tabasco también es señalado por aparecer en una notaría a su nombre para permitir el trasiego de huachicol a través de la frontera norte | Facebook / Voces de Centla

Huachicol fiscal: el esquema habría simulado la legalidad del combustible robado para evadir impuestos. El uso de documentación falsa y empresas fantasma permitió eludir controles fiscales y aduaneros.

Supuestos vínculos con La Barredora: aunque López Hernández negó cualquier relación, su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, genera sospechas. Bermúdez fue detenido en Paraguay por liderar esta organización criminal, según reportes de inteligencia militar filtrados desde 2022.

Encubrimiento institucional: la denuncia sostiene que López Hernández utilizó su cargo como gobernador y secretario de Gobernación para proteger a operadores del esquema. Las autoridades mexicanas no iniciaron investigaciones, lo que motivó la presentación del caso ante instancias internacionales.

Participación en el presunto “Cártel de Macuspana”: Moreno presentó públicamente esta supuesta red criminal, en la que López Hernández figura como operador principal junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo habría consolidado una estructura dedicada al saqueo energético y financiero del país.

Hernán Bermúdez Requena celebró su
Hernán Bermúdez Requena celebró su primera audiencia de vinculación mediante videoconferencia desde el penal del Altiplano | X / @senad_paraguay

Los pecados negados de Adán: “mafufadas” y la caída de “El Abuelo” en Paraguay

La detención y la posterior vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena reactivó investigaciones sobre vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. Documentos filtrados por el grupo Guacamaya Leaks revelaron nexos entre mandos militares, empresarios y autoridades estatales.

Adán Augusto López negó cualquier vínculo con actividades ilegales. En declaraciones hechas desde el Patio del Federalismo en , afirmó no tener relación con el documento y que lo hecho por el PRI y su líder como “prestarse a ‘mafufadas’”.

Temas Relacionados

Alejandro Moreno Cárdenas"Alito" MorenoAdán Augusto LópezLa BarredoraCJNGHuachicolLavado de dineroHernán Bermúdez RequenaMorenaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿La casa robada en Tepoztlán no era de Noroña?: Autoridades de Morelos aclaran versión sobre allanamiento

El suceso ocurrió la noche del martes, aunque la preocupación aumentó luego de que el legislador publicara un mensaje en redes sociales

¿La casa robada en Tepoztlán

Exalcalde de Chihuahua queda inhabilitado tras avalar crédito irregular

La demanda fue puesta por la Auditoria Superior Estatal

Exalcalde de Chihuahua queda inhabilitado

“Se volteó”: Aseguran que Inti rechazó el regalo que Nodal le mandó por su segundo cumpleaños

El periodista Javier Ceriani reveló el supuesto presente que el esposo de Ángela Aguilar le hizo a su hija

“Se volteó”: Aseguran que Inti

Temblor hoy 24 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 24 de septiembre

Vivienda para el Bienestar 2025: CONAVI extiende visitas domiciliarias para personas preseleccionadas

El objetivo es garantizar la atención de todas las personas preseleccionadas y exhorta a contar con la documentación completa

Vivienda para el Bienestar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan balacera junto a una

Reportan balacera junto a una escuela en Culiacán, hay un muerto y un bebé herido

Detienen a 38 integrantes de la iglesia La Luz del Mundo en Michoacán: les decomisan armas y equipo táctico

Dirigen mensaje a “El Ruso”, capo más buscado por EEUU, para reabastecer de medicamentos al Hospital General de Mexicali

Decomisan 88 kilos de droga y 170 mil dosis de cristal tras operativo en BCS

Fiscalía de Baja California confirma tres detenidos tras ataques con bombas a instalaciones en Tijuana y Ensenada

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Alejandro Fernández al

Así reaccionó Alejandro Fernández al beso viral de su madre Cuquita Abarca y su tío

“Se volteó”: Aseguran que Inti rechazó el regalo que Nodal le mandó por su segundo cumpleaños

Nodal no llamó a Inti en su segundo cumpleaños para felicitarla, asegura Javier Ceriani

‘Mi verdad oculta’: la telenovela que rompe el molde del melodrama y expone impactantes verdades sociales

Ricky Martin anuncia gira 2026 y confirma siete conciertos imperdibles en México: fechas, sedes, preventa y más

DEPORTES

Selección Mexicana se enfrentará a

Selección Mexicana se enfrentará a Messi y Argentina antes de comenzar el Mundial 2026

Afición de Chivas celebra con memes el triunfo contra Necaxa y tunde a Fernando Gago tras abandonar al rebaño

La Merced rinde homenaje a Fuerza Guerrera antes de su retiro definitivo de la Lucha Libre

FIFA revela las mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch

Samir Inda, juvenil de Chivas conmueve al regalar su camiseta de debut a su madre en el Estadio Akron