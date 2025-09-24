Una a una: las acusaciones de “Alito” Moreno ante la DEA y el FBI contra Adán Augusto López

"Alito" Moreno presentó la denuncia ante diversas instituciones de seguridad como el FBI, la DEA y hasta el Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Cuartoscuro

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de su dirigente Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, lanzó una denuncia internacional contra el senador Adán Augusto López Hernández al acusarlo de encabezar una red criminal dedicada al robo de combustible, contrabando, lavado de dinero y fraude fiscal.

Moreno Cárdenas presentó el documento ante autoridades estadounidenses como el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), la agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro tras afirmar que en México no hubo respuesta institucional.

La denuncia expone, supuestamente, los puntos que señalan un esquema transfronterizo en el que crudo robado en México se traslada ilegalmente a Estados Unidos para ser refinado y luego reimportado como producto legal.

El documento señala directamente a López Hernández como operador clave de esta red, vinculada al llamado huachicol fiscal y a estructuras empresariales que simulan legalidad para evadir impuestos.

El documento expedido señala concretamente al coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República | X / @alitomorenoc

Principales acusaciones contra el coordinador parlamentario Adán Augusto López

Robo de combustible (huachicol): el senador morenista es señalado por participar en el saqueo sistemático de hidrocarburos desde instalaciones de Pemex. El crudo robado habría sido procesado en EE.UU. y reintroducido a México con documentación falsa.

Contrabando internacional de hidrocarburos: la denuncia detalla el traslado ilícito de petróleo entre México y Estados Unidos sin cumplir requisitos aduaneros. Empresas fachada y recintos fiscales, como el número 289 en Tampico y vinculado a la notaría de López Hernández, habrían facilitado esta operación.

Lavado de dinero: testigos protegidos y documentos filtrados vinculan al exsecretario de Gobernación con estructuras financieras opacas. El empresario Saúl Vera Ochoa, señalado como operador financiero de la red, mantiene vínculos con el entorno de López Hernández.

El exgobernador de Tabasco también es señalado por aparecer en una notaría a su nombre para permitir el trasiego de huachicol a través de la frontera norte | Facebook / Voces de Centla

Huachicol fiscal: el esquema habría simulado la legalidad del combustible robado para evadir impuestos. El uso de documentación falsa y empresas fantasma permitió eludir controles fiscales y aduaneros.

Supuestos vínculos con La Barredora: aunque López Hernández negó cualquier relación, su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, genera sospechas. Bermúdez fue detenido en Paraguay por liderar esta organización criminal, según reportes de inteligencia militar filtrados desde 2022.

Encubrimiento institucional: la denuncia sostiene que López Hernández utilizó su cargo como gobernador y secretario de Gobernación para proteger a operadores del esquema. Las autoridades mexicanas no iniciaron investigaciones, lo que motivó la presentación del caso ante instancias internacionales.

Participación en el presunto “Cártel de Macuspana”: Moreno presentó públicamente esta supuesta red criminal, en la que López Hernández figura como operador principal junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo habría consolidado una estructura dedicada al saqueo energético y financiero del país.

Hernán Bermúdez Requena celebró su primera audiencia de vinculación mediante videoconferencia desde el penal del Altiplano | X / @senad_paraguay

Los pecados negados de Adán: “mafufadas” y la caída de “El Abuelo” en Paraguay

La detención y la posterior vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena reactivó investigaciones sobre vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. Documentos filtrados por el grupo Guacamaya Leaks revelaron nexos entre mandos militares, empresarios y autoridades estatales.

Adán Augusto López negó cualquier vínculo con actividades ilegales. En declaraciones hechas desde el Patio del Federalismo en , afirmó no tener relación con el documento y que lo hecho por el PRI y su líder como “prestarse a ‘mafufadas’”.