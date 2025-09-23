Denuncia Alito Moreno a Adán Augusto ante autoridades de EEUU por supuestos nexos criminales

(Foto: Cuartoscuro, Twitter/@alitomorenoc)

Durante la jornada de hoy, el PRI dio a conocer al “Cártel de Macuspana” y señaló al ex presidente Andrés Manuel López Obrador como líder principal, sin embargo, otro señalamiento que tomó fuerza es la denuncia a nivel internacional en contra del morenista Adán Augusto López, por presuntos con vínculos con el crimen organizado, hecho por parte de Alejandro Moreno.

El dirigente nacional del PRI acusó los posibles nexos de Adán Augusto con actividades ilícitas tales como robo de combustible, contrabando, lavado de dinero y de estar relacionado con el huachicol fiscal. Las investigaciones serán realizadas por instituciones norteamericanas como el FBI, la DEA, y los departamentos de Justicia y del Tesoro, luego de haber sido denunciado en México sin consecuencia alguna.

El priista dio a conocer la denuncia a través de redes sociales, en una publicación que contenía un documento donde señala directamente al senador Adán Augusto.

Declaraciones de Alejandro Moreno sobre Adán Augusto en x.com. Foto: x.com/@alitomorenoc

La carta contiene los “alegatos de actividad criminal con impacto transfronterizo que involucra robo de crudo, contrabando y lavado de dinero por parte de un ciudadano mexicano con vínculos con el gobierno mexicano, específicamente el actual senador Adán Augusto López Hernández”.

Denuncia de Alito Moreno. Foto: x.com/@alitomorenoc

Moreno refiere información “sobre posibles actividades criminales que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes parecen estar involucrados en una organización criminal y realizar diversas actividades delictivas, como un esquema para robar crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este esquema parece violar varios estatutos federales de Estados Unidos”.

Postura de Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, rechazó cualquier relación con el grupo criminal La Barredora tras la captura de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad en su administración. Bermúdez fue detenido recientemente bajo sospecha de liderar la organización delictiva. El legislador afirmó no tener vínculos con dicha agrupación y se deslindó de cualquier actividad ilegal relacionada con el caso.

El coordinador morenista enfatizó su disposición a colaborar, en caso de ser requerido, con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos.

Cártel de Macuspana

Alejandro Moreno Cárdenas encabezó una conferencia de prensa en el Senado de la República donde acusó que desde el 2018 inició un “andamiaje de corrupción” con López Obrador.

Acompañado por legisladores priistas se busca señalar el papel que ha jugado el senador Adán Augusto López Hernández, en actividades ilícitas.