El grupo alimenticio que debes consumir diario para bajar de peso y evitar la diabetes, según Harvard

La alimentación es clave en el control de esta enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes es una de las enfermedades con mayor prevalencia entre la población por lo que su prevención es de suma importancia para el sistema de salud.

Para lograrlo, además de reducir el consumo de azúcar, es importante incluir en la dieta alimentos que ayuden a que el cuerpo tenga una mejor metabolización de la glucosa y también a tener un peso saludable.

En este sentido, un estudio realizado por la Universidad de Harvard, que fue publicado en American Journal of Clinical Nutrition, reveló que un alimento clave para este objetivo son las legumbres.

Y es que las legumbres, como lentejas, garbanzos y frijoles, han sido reconocidas por esta institución como alimentos clave para el control del peso y la diabetes debido a sus propiedades nutricionales las cuales hacen que incluirlas diariamente en la dieta sea la clave para prevenir este padecimiento e incluso para controlarlo si ya lo padeces.

Las legumbres son valoradas por su elevado perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las legumbres para prevenir la diabetes y bajar de peso

Incluir legumbres en la dieta de personas con diabetes aporta varios beneficios y resulta importante por las siguientes razones:

Índice glucémico bajo : las legumbres liberan glucosa de forma gradual, lo que favorece un mejor control de los niveles de azúcar en sangre después de las comidas.

Alto contenido de fibra : la fibra soluble ayuda a reducir la absorción de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina.

Aporte de proteínas vegetales : contribuyen a mantener la masa muscular y a proporcionar saciedad, lo que ayuda a regular el apetito y el peso corporal.

Contenido en micronutrientes : las legumbres son fuente de hierro, magnesio, potasio y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales en la dieta diaria.

Bajo contenido en grasas saturadas: suelen aportar poca grasa y no contienen colesterol, favoreciendo la salud cardiovascular. La inclusión regular de legumbres en la alimentación ayuda a prevenir los picos de glucosa y apoya el manejo integral de la diabetes, siempre dentro de un plan nutricional supervisado por un profesional de la salud.

Consumir este grupo alimenticio ayuda a controlar los niveles de glucosa. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo consumir legumbres para obtener sus beneficios

Las personas con diabetes o quienes buscan prevenirla pueden incluir legumbres en su alimentación siguiendo estas recomendaciones para obtener sus beneficios:

Raciones adecuadas : consumir entre media y una taza de legumbres cocidas por comida, ajustando la porción según las necesidades energéticas, siempre dentro del plan alimentario recomendado.

Preparación saludable : cocinarlas sin grasas añadidas ni ingredientes altos en sodio; evitar frituras, embutidos o salsas industriales.

Combinación con otros alimentos : acompañarlas con verduras, cereales integrales y fuentes magras de proteína, equilibrando la ingesta de carbohidratos en la comida.

Sustitución inteligente : usar legumbres en lugar de carnes procesadas, arroz blanco o papas para mejorar el perfil nutricional de los platos.

Variedad en el consumo : alternar entre diferentes tipos de legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles y alubias para diversificar los nutrientes.

Evitar productos ultraprocesados: preferir legumbres secas o enlatadas sin sal añadida, en lugar de opciones con conservantes, azúcares o sodio elevado.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de realizar cambios importantes en la dieta, se recomienda consultar con un especialista en nutrición, quien podrá ajustar las cantidades y combinaciones según las necesidades individuales y el control glucémico.

