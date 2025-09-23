Cómo preparar el batido de aguacate para bajar de peso

Este batido puede integrarse a la rutina de alimentación matutina o como colación entre comidas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad del aguacate se ha consolidado gracias a su aporte nutricional y sus posibles beneficios para quienes buscan controlar su peso corporal. El batido de aguacate se menciona como una alternativa práctica en rutinas alimenticias enfocadas en la reducción de peso. La combinación de su perfil calórico moderado, la presencia de fibra y grasas insaturadas posiciona a este fruto en fórmulas diseñadas para mejorar saciedad y favorecer la regulación metabólica.

Este fruto sobresale entre los ingredientes naturales recomendados en dietas bajas en calorías por su densidad nutricional. Un fruto mediano puede aportar hasta 3 gramos de fibra y una cantidad relevante de ácidos grasos monoinsaturados, lo cual contribuye a una mejor digestión y ayuda a controlar los picos de apetito.

Además, este alimento contiene antioxidantes y micronutrientes como potasio, magnesio y vitaminas E, C y del complejo B. La incorporación del batido de aguacate en planes alimenticios tiene relación con diversas estrategias para bajar de peso.

Un fruto mediano puede aportar hasta 3 gramos de fibra y una cantidad relevante de ácidos grasos monoinsaturados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus beneficios sugeridos se encuentra la capacidad de aumentar la sensación de saciedad por más tiempo después del desayuno o como medio nutritivo previo al ejercicio. Expertos en nutrición subrayan la importancia de elegir acompañantes adecuados y evitar azúcares añadidos. La inclusión de frutas ricas en agua, semillas o lácteos bajos en grasa puede potenciar aún más sus efectos saludables.

Estudios realizados en instituciones universitarias han examinado el potencial del aguacate como parte de dietas restrictivas. Entre los hallazgos destacan que las personas que consumen este fruto regularmente tienden a tener perfiles alimenticios más equilibrados, con menor consumo de azúcares y harinas refinadas.

Una porción adecuada suele oscilar entre la cuarta y la mitad de un aguacate al día, lo cual permite beneficiarse de sus propiedades sin exceder el consumo calórico diario recomendado.

Personas con condiciones metabólicas específicas, como diabetes o hipotiroidismo, deben consultar previamente a su profesional de salud antes de integrar nuevos preparados a su dieta habitual.

Este alimento contiene antioxidantes y micronutrientes como potasio, magnesio y vitaminas E, C y del complejo B.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar el batido de aguacate

Ingredientes:

½ aguacate maduro

1 taza de espinaca fresca

½ pepino mediano pelado

1 rodaja de piña

1 taza de agua fría o leche vegetal sin azúcar

1 cucharada de semillas de chía (opcional)

Jugo de medio limón

Preparación:

1. Lavar y desinfectar todas las frutas y verduras.

2. Trocear el aguacate, la piña y el pepino.

3. Incorporar todos los ingredientes en la licuadora.

4. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Servir de inmediato sin colar.

Este batido puede integrarse a la rutina de alimentación matutina o como colación entre comidas.