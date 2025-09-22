Revelan video del accidente aéreo donde murió la conductora Débora Estrella

Revelan video del accidente de la aeronave en donde viajaban Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros Argueta. (Redes sociales/Captura de pantalla)

El reciente accidente aéreo donde murió la conductora Débora Estrella y un piloto identificado como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta sigue dando de qué hablar. Recientemente fue publicado un video que sería clave para entender la secuencia del siniestro registrado en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León.

El material, de más de dos minutos de duración y ampliamente replicado en redes sociales, muestra los instantes previos y posteriores al desplome de la avioneta Cessna con matrícula XB-BGH utilizada para prácticas de vuelo.

En el clip se ve un helicóptero Bell 429 que aparece volando a baja altura y muy cerca de la aeronave. Durante más de dos minutos de grabación, la cámara sigue primero el trayecto del helicóptero, mientras la avioneta gira hacia la derecha y pasa por debajo.

Segundos más tarde, la aeronave cae abruptamente y se impacta contra el terreno; la cámara muestra después a la avioneta colapsada sobre el pasto, mientras el helicóptero aterriza casi de inmediato a un costado del sitio del siniestro y sus tripulantes descienden para brindar auxilio.

Así fue el accidente aéreo donde murió la conductora Débora Estrella. (Fuente: Alerta García)

El accidente sucedió hacia las 18:35 horas, de acuerdo con el video recientemente publicado.

Aunque serán los expertos y autoridades quienes den el informe oficial sobre el accidente, usuarios en redes sociales han mencionado que posiblemente hubo una posible turbulencia causada por la cercanía del helicóptero, de tamaño mayor al Cessna.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones ratificaron que la aeronave, propiedad del Centro de Estudios Aeronáuticos de Monterrey (CEAM), era empleada para prácticas de vuelo.

Junto a Estrella, viajaba Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, piloto profesional que contaba con experiencia previa como primer oficial en aerolíneas comerciales y que también falleció en el accidente.

Algunos reportes indicaron que la aeronave estaba vinculada a una escuela de aviación de Mazatlán, Sinaloa, aunque también identifican su pertenencia al CEAM en Monterrey, información que forma parte de las líneas de investigación abiertas.

Operativo de rescate

Telediario y Multimedios le dan el último adiós a Débora Estrella tras su trágica muerte: “Corazón en el cielo” (Foto: Instagram/ Débora Estrella / Protección Civil Nuevo León)

Las labores de rescate y aseguramiento de la zona se extendieron durante la madrugada del 21 de septiembre. Protección Civil de Nuevo León informó que hacia las 3:00 de la mañana realizaron maniobras para trasladar la aeronave a un sitio seguro y efectuar la extracción de los cuerpos, utilizando productos químicos retardantes para evitar riesgos de incendio o explosión.

En este operativo colaboraron también Protección Civil de García, Bomberos de Nuevo León, Fuerza Civil, Policía Municipal, peritos de la Fiscalía General, la Agencia Federal de Aviación, la SEDENA y la Guardia Nacional.

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, señaló a medios locales que ya existían antecedentes de prácticas aéreas de escuelas en la zona y mencionó reportes de supuestas quejas vecinales por la presencia frecuente de vuelos pequeños.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, lamentó los hechos a través de su cuenta de X: “Lamento mucho el fallecimiento de Débora Estrella y el piloto que la acompañaba, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta. Le envío mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a su familia y amigos, así como al equipo de Grupo Multimedios”, se lee.

Trayectorias y perfiles de las víctimas

El joven acompañaba a la periodista en uno de sus viajes. (LinkedIn)

Débora Estrella, nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, se graduó como abogada en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), aunque desde joven migró a la comunicación y los medios, primero como locutora universitaria y luego como figura televisiva.

Alcanzó notoriedad en Telediario Matutino de Multimedios, así como en Milenio Televisión y Fuerza Informativa Azteca, desempeñándose como presentadora principal.

Antes de su carrera en televisión, laboró en empresas como Pepsico, Grupo Lomex y Sigma. Además, compartía en redes su interés por la aviación y la equitación, detallando una vida activa dedicada a “hacer cosas nuevas y diferentes”.

Por su parte, Bryan Ballesteros Argueta contaba con experiencia en líneas comerciales como primer oficial, según las primeras declaraciones oficiales. Estos antecedentes iban acompañados de prácticas aéreas regulares en el Aeropuerto Internacional del Norte, frecuentado por escuelas de aviación y pilotos en formación.

Débora Estrella había compartido una historia en su cuenta de Instagram,. Foto: (Captura de pantalla)

Minutos antes del accidente, Débora Estrella compartió en Instagram una fotografía de la avioneta con la frase “Adivinen qué…”, último mensaje que se viralizó tras darse a conocer su muerte. La imagen causó impacto y mensajes de sorpresa y solidaridad de colegas, audiencia y figuras públicas, quienes reconocieron su profesionalismo y carisma.