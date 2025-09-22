Beca Rita Cetina 2025: ¿Alumnos de segundo y tercero de secundaria deben realizar nuevamente el registro?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para todos los estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que ninguna alumna o alumno de este grado educativo escolar tenga que abandonar sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar esta etapa de su vida académica.

Por ello, el apoyo económico otorgado bimestralmente sirve para que los menores de edad puedan comprar lo requerido para la escuela, como: libros, útiles escolares, uniformes, alimentos o lo que les sea necesario para no abandonar sus estudios de secundaria.

La Beca Rita Cetina es otorgada a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social que es otorgado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Desde el pasado lunes 15 de septiembre arrancó el proceso de registro de la Beca Rita Cetina para todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas en todo el país.

Esta convocatoria va dirigida a estudiantes de nuevo ingreso a este nivel educativo, es decir, las alumnas y alumnos que recién terminaron sexto año de primaria e ingresaron a primero de secundaria deben hacer el proceso de inscripción en el sitio web oficial.

La página web oficial para el registro es www.becaritacetina.gob.mx y la fecha límite para poder pedir el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales es el martes 30 de septiembre.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Algunas personas tienen la duda de esta etapa de registro, sobre todo de quiénes ya cursaban el año pasado en escuelas secundarias públicas y contaban con este apoyo bimestral de mil 900 pesos.

Beneficiarios y padres de familia se preguntan si nuevamente tienen que hacer el registro si es que los menores de edad pasaron a segundo y tercer año de secundaria.

¿Si pasaste a segundo o tercer año de secundaria pública debes registrarte a la Beca Rita Cetina?

Si pasaste a segundo o tercer año de secundaria pública en cualquier plantel del país y ya contabas con este apoyo económico, es decir, ya estabas registrado en el ciclo escolar 2024-2025 no debes hacer el proceso de inscripción nuevamente.

Durante esta etapa solamente se pueden registrar alumnas y alumnos de nuevo ingreso de secundaria, por lo que no es necesario un nuevo proceso de inscripción para este programa social.

Se tendrán que digitalizar documentos para registrarse a la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)