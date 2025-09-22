Beca Rita Cetina 2025: este es el dispositivo mejor recomendado para registrar a tu hijo de secundaria

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que los menores de edad no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar y culminar su educación secundaria.

Por ello, los recursos destinados están dirigidos a este grupo de la población en todo el país para que puedan comprar útiles escolares, uniformes, alimentos, libros o lo que les sea necesario para continuar con su educación básica.

La finalidad de este programa social es que los menores de edad puedan continuar y terminar sus estudios de educación básica. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social otorgado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El pasado lunes 15 de septiembre arrancó el proceso de registro para este programa social, por lo que estudiantes de secundaria pública ya están haciendo este proceso vía internet.

La página de internet es www.becaritacetina.gob.mx, donde los padres de familia de los menores de edad hacen el registro para que puedan tener mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Ante esto y para que el proceso de inscripción sea éxito de la Beca Rita Cetina, usuarios han reportado cuál es el mejor dispositivo para hacer el registro, dado que algunos usuarios han reportado algunas fallas.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Este es el mejor dispositivo para realizar el registro de la Beca Rita Cetina

Usuarios en redes sociales han manifestado cuál es el mejor dispositivo para realizar un exitoso registro a la Beca Rita Cetina en este proceso de inscripciones, el cual arrancó el pasado lunes 15 de septiembre.

Una computadora o laptop será una buena opción para hacer este paso, ya que permitirá la apertura de diferentes ventanas, dado que también se debe llevar a cabo la creación de la Cuenta Llave MX.

Documentos para el registro de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo/Infobae México.

Internautas han declarado que el registro por medio de celulares u otros aparatos es difícil, sobre todo para cargar los documentos que se necesitan.

Por lo tanto, si tienes un menor de edad en casa y asiste a una secundaria pública en cualquier lado del país, lo recomendable es estar en cualquier computadora para llevar a cabo este proceso de registro.

¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta antes del registro de la Beca Rita Cetina?

Antes de comenzar el proceso de registro de la Beca Rita Cetina, es necesario que tomes en cuenta que hay que realizar la creación de la cuenta Llave MX.

Lo anterior es uno de los pasos para que posteriormente puedas ingresar al portal oficial de la Beca Rita Cetina y hacer el registro correspondiente del futuro beneficiario.

Por ello, aquellos estudiantes de secundaria pública en todo el país que vayan a llevar a cabo este registro de la Beca Rita Cetina tienen que considerar la creación de su cuenta Llave MX.