Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo recibir orientación para el registro de septiembre?

El programa abrió un nuevo periodo de inscripciones este mes para que más alumnos de secundaria puedan integrarse

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina abrió un nuevo periodo de registros para que más alumnos de nivel secundaria que estudien en alguna escuela pública puedan incorporarse. Las inscripciones se llevarán a cabo del 15 al 30 de septiembre a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

La iniciativa que comenzó a implementarse a principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum está disponible en las 32 entidades federativas del país y otorga a cada padre de familia una ayuda monetaria de 1,900 pesos de forma bimestral, además, por cada alumno extra que tenga inscrito, reciben 700 pesos adicionales.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y ayudar con el recurso monetario a todos los alumnos de educación básica para que continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y ayudar con el recurso monetario a todos los alumnos de educación básica para que continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

¿Cómo recibir orientación para el registro a la Beca Rita Cetina de septiembre?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a los padres de familia o tutores que para recibir orientación para el registro en línea a la Beca Rita Cetina, se pueden comunicar al teléfono 5536017599 en la Ciudad de México y al 8002886688 en toda la República Mexicana. La atención es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas (tiempo del centro de México).

  1. Ciudad de México | 55 3601 7599
  2. República Mexicana | 800 288 6688
La Beca Rita Cetina continúa con su periodo de registros en línea y también se puede recibir orientación a través de las líneas telefónicas (X@SEP_mx)

Además, también se encuentran disponibles los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la dependencia.

Datos que se deben tener en cuenta al momento de registrarse a la Beca Rita Cetina

Antes de realizar el proceso de registro, se recomienda tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

Además, para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

  1. Entrar a la página www.llave.gob y dar clic
  2. Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales).
  3. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente.
  4. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente.
  5. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro).
  6. Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.
Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Finalmente, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

