Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué pasa si subí mal un documento en el registro?

La Beca Rita Cetina continúa ampliando su cobertura para que más alumnos de secundaria puedan incorporarse. El registro en línea del programa comenzó el pasado 15 de septiembre a través de su página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

La iniciativa que comenzó a poner en marcha el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum a principios de 2025 entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan inscritos, reciben 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

El apoyo económico tiene como objetivo principal prevenir la deserción escolar y asegurar que los estudiantes de nivel básico matriculados en escuelas públicas puedan continuar y concluir sus estudios satisfactoriamente.

¿Qué pasa si subí mal un documento en el registro a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó a través de sus redes sociales que en caso de haber subido mal un documento durante el registro a la Beca Rita Cetina, no pasa nada, ya que este se podrá corregir y actualizar siempre y cuando la página de la solicitud se mantenga abierta.

Documentos

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Datos que se deben tener en cuenta para registrarse a la Beca Rita Cetina

Para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

Entrar a la página www.llave.gob y dar clic Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales). Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro). Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Además, los padres de familia tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.