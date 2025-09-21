México

¿Comer moringa brinda beneficios a la salud?

Su origen se remonta a tradiciones antiguas de aprovechamiento integral del cerdo, evitando el desperdicio de partes del animal

Por Abigail Gómez

Guardar
En distintas regiones de América
En distintas regiones de América Latina, la moronga recibe distintos nombres, como morcilla en España, rellena en Guatemala, y prieta en Chile. (YT: Míralo en acción)

La moronga es un embutido elaborado a partir de sangre de cerdo cocida y sazonada, mezclada con ingredientes como cebolla, ajo, hierbas, especias y, en algunas regiones, arroz o pan.

Se embute en tripas naturales y se cuece. Su consumo es común en varios países de América Latina, especialmente en México y Centroamérica, donde suele servirse frita o en tacos.

La moronga es similar a la morcilla, otro tipo de embutido de sangre popular en España y otros países y en México se trata de un platillo que muchos aman, pero que también suele ser visto como desagradable por otro sector de la población.

Además de esto, también suele existir controversia sobre su valor nutricional, sobre lo cual te contamos a continuación.

Existen morongas dulces, preparadas con
Existen morongas dulces, preparadas con azúcar, nueces y frutas, aunque son menos comunes.

Cuáles son los beneficios y efectos adversos a la salud de comer moronga

Beneficios de comer moronga

  • Alto contenido de hierro: La moronga aporta hierro hemo, que tiene alta biodisponibilidad y ayuda a prevenir o tratar la anemia ferropénica.
  • Buena fuente de proteínas: Suministra proteínas de origen animal, útiles para la formación y reparación de tejidos.
  • Vitaminas del complejo B: Contiene vitaminas como B12, necesarias para la formación de glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema nervioso.
  • Aporta zinc y otros minerales: Proporciona minerales relevantes para funciones inmunológicas y metabólicas.

Efectos adversos de comer moronga

  • Alto contenido de grasas saturadas: El consumo frecuente puede elevar los niveles de colesterol LDL, asociado con enfermedades cardiovasculares.
  • Rico en sodio: Puede contribuir a la hipertensión arterial, sobre todo si se combina con otros alimentos salados.
  • Riesgo de enfermedades si no se manipula adecuadamente: Una mala preparación o conservación aumenta el peligro de infecciones o intoxicaciones alimentarias.
  • Contraindicaciones en ciertas condiciones: Personas con problemas de colesterol, hipertensión o enfermedad renal deben limitar o evitar su consumo.
  • Calorías elevadas: Consumida en exceso, puede contribuir al aumento de peso.
Su consumo regular puede elevar
Su consumo regular puede elevar los niveles de colesterol en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir moronga de forma saludable

Si tu eres de los que aprecia este embutido, estos son algunos consejos que puedes seguir para consumirla de la forma más saludable posible:

  • Moderar la cantidad y frecuencia: Incluirla ocasionalmente en la dieta, evitando el consumo excesivo.
  • Acompañarla con vegetales: Servirla junto a ensaladas frescas o verduras, lo que aporta fibra y ayuda a equilibrar el contenido calórico.
  • Evitar frituras: Optar por preparaciones al vapor, asada, a la plancha o hervida, en lugar de freírla.
  • Elegir versiones bajas en sodio: Verificar el etiquetado si es un producto industrial o solicitar baja cantidad de sal en preparaciones artesanales.
  • Almacenarla y manipularla correctamente: Mantenerla refrigerada y consumirla pronto para evitar el riesgo de infecciones.
  • Consultar a un profesional: Personas con enfermedades crónicas deben pedir orientación médica antes de incluir moronga en su dieta.

Con estos consejos, su consumo puede incorporar nutrientes clave y reducir riesgos asociados a grasas, sodio y contaminaciones.

Temas Relacionados

morongaBienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Gabrielle se convierte en huracán categoría 1 y Narda se fortalece: estas son sus trayectorias

La tormenta tropical Narda se localiza al sur de Acapulco y se moverá hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h

Gabrielle se convierte en huracán

Se incendia una fábrica de solventes en Los Reyes La Paz, Edomex

Las llamas fueron extintas de forma rápida y se logró acordonar la zona

Se incendia una fábrica de

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 21 de septiembre

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

El cronista deportivo agradeció las muestras de cariño que recibió durante el tiempo que estuvo delicado de salud

Emilio Fernando Alonso, narrador de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?