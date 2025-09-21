México

Cierran autopista Arco Norte en Hidalgo tras volcadura de pipa de gas

El incidente involucró a un tractocamión de alto tonelaje que arrastraba dos pipas con gas LP

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

En Hidalgo se registra cierre
En Hidalgo se registra cierre total de circulación en ambos sentidos. Foto: @GN_Carreteras

Una pipa que transportaba gas LP volcó en la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo, durante la tarde del sábado, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la vía.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Atitalaquia, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el kilómetro 95+500, en el tramo que conecta a Atitalaquia, Hidalgo, con Apaxco, en el Estado de México.

Arco Norte informa sobre accidente
Arco Norte informa sobre accidente vial. Foto: x.com/@arconorte

Según la dependencia municipal, el incidente involucró a un tractocamión de alto tonelaje que arrastraba dos pipas con gas LP. Solo el segundo remolque resultó afectado, ya que volcó sobre la carpeta asfáltica. Las autoridades realizaron un despliegue de seguridad para evitar riesgos y restringieron el paso vehicular por más de cuatro horas.

Asimismo notificaron que no se registró fuga de gas tras el percance, lo que disminuyó el riesgo para la población cercana. Además, informaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales a causa del siniestro. El periódico local confirmó que el área se mantiene bajo estricta vigilancia, con la presencia de personal especializado y un cerco de seguridad a fin de supervisar el remolque volcado y evitar incidentes adicionales.

Personal de Protección Civil, en colaboración con otras corporaciones de emergencia, lleva a cabo las maniobras necesarias para restablecer la normalidad en la autopista y asegurar que la operación de retiro de la pipa se realice sin contratiempos que afecten la seguridad de los automovilistas y habitantes cercanos.

La administración de la autopista Arco Norte reportó que los automovilistas que transitan hacia Atlacomulco, en Estado de México, deberán abandonar la vía en la caseta de Apaxco, mientras que quienes se dirigen a Texmelucan, en el estado de Puebla, solo podrán salir por la caseta de Atitalaquia. Este operativo de desvío responde a las labores de emergencia y limpieza del lugar.

El paso en ambos sentidos de la autopista Arco Norte permaneció cerrado hasta las 17:40 horas, cuando finalizó la intervención de los cuerpos de emergencia y se rehabilitó la circulación vehicular. Las autoridades mantienen una supervisión especial en la zona del accidente para prevenir cualquier eventualidad relacionada con el transporte de materiales peligrosos.

Tras el restablecimiento de la circulación, las autoridades monitorearon el lugar para corroborar que no hubiera mayores complicaciones.

