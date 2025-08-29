Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

Habitantes de Tlaxcoapan, Hidalgo se enfrentaron a la policía Estatal tras los operativos contra el huachicoleo (especial)

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa una confrontación violenta y se escuchan disparos, ha puesto en el centro de la atención a Tlaxcoapan, municipio del estado de Hidalgo, tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que culminó con la detención de tres personas señaladas como presuntos huachicoleros.

La corporación estatal atribuyó el enfrentamiento a un intento de pobladores por obstaculizar la labor policial, aunque no reportó fallecidos ni precisó si hubo heridos por golpes o impactos de bala, según información difundida por la SSPH.

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención policial se originó el miércoles 27 de agosto, cuando el número de emergencias 911 recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de “individuos armados” en la localidad de Tlalminulpa, municipio de Atitalaquia.

Los sujetos, presuntamente vinculados a la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, habrían realizado detonaciones con arma de fuego antes de huir en un vehículo Chevrolet Camaro con dirección a Tlaxcoapan.

Grupo intentó evitar detención

Riña entre policías estatales y habitantes de Tlaxcoapan al presuntamente defender a huachicoleros Crédito: (@puntoporpuntomx/X)

La SSPH detalló que, tras recibir la alerta, elementos estatales y autoridades municipales implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en la avenida Francisco I. Madero, a la altura del Panteón Municipal de Tlaxcoapan.

Al momento de la intervención, un grupo de aproximadamente 20 personas llegó al lugar y agredió directamente a los oficiales, con la aparente intención de impedir la detención de los sospechosos.

Como resultado de la reacción policial, se procedió a la detención de tres hombres, identificados por sus iniciales como R. L. L., J. E. C. R. e I. M. A..

Además, las autoridades aseguraron tres vehículos —incluido el Camaro—, tres motocicletas, dos armas de fuego cortas y diversas dosis de probable droga.

La SSPH no proporcionó detalles adicionales sobre los detenidos ni sobre el resto de los pobladores involucrados en los hechos.

La región donde ocurrieron los hechos, que abarca los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia, forma parte del Valle del Mezquital y se encuentra próxima a Tula, sede de la refinería Miguel Hidalgo. Esta zona es conocida por la disputa entre grupos del crimen organizado dedicados a la sustracción de hidrocarburos mediante tomas clandestinas y robo de pipas, así como por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el narcomenudeo.

La SSPH reiteró que, pese a la violencia registrada y la viralización del video, no se reportaron decesos durante el operativo.