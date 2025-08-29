México

Violencia en Hidalgo por operativo contra presuntos huachicoleros, SSPH confirma arrestos l Video

Tras una persecución y tiroteo en Tlaxcoapan, autoridades estatales capturaron a tres hombres vinculados al robo de combustible

Por Jorge Contreras

Guardar
Habitantes de Tlaxcoapan, Hidalgo se
Habitantes de Tlaxcoapan, Hidalgo se enfrentaron a la policía Estatal tras los operativos contra el huachicoleo (especial)

La difusión de un video en redes sociales, donde se observa una confrontación violenta y se escuchan disparos, ha puesto en el centro de la atención a Tlaxcoapan, municipio del estado de Hidalgo, tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que culminó con la detención de tres personas señaladas como presuntos huachicoleros.

La corporación estatal atribuyó el enfrentamiento a un intento de pobladores por obstaculizar la labor policial, aunque no reportó fallecidos ni precisó si hubo heridos por golpes o impactos de bala, según información difundida por la SSPH.

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención policial se originó el miércoles 27 de agosto, cuando el número de emergencias 911 recibió un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de “individuos armados” en la localidad de Tlalminulpa, municipio de Atitalaquia.

Los sujetos, presuntamente vinculados a la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, habrían realizado detonaciones con arma de fuego antes de huir en un vehículo Chevrolet Camaro con dirección a Tlaxcoapan.

Grupo intentó evitar detención

Riña entre policías estatales y habitantes de Tlaxcoapan al presuntamente defender a huachicoleros Crédito: (@puntoporpuntomx/X)

La SSPH detalló que, tras recibir la alerta, elementos estatales y autoridades municipales implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en la avenida Francisco I. Madero, a la altura del Panteón Municipal de Tlaxcoapan.

Al momento de la intervención, un grupo de aproximadamente 20 personas llegó al lugar y agredió directamente a los oficiales, con la aparente intención de impedir la detención de los sospechosos.

Como resultado de la reacción policial, se procedió a la detención de tres hombres, identificados por sus iniciales como R. L. L., J. E. C. R. e I. M. A..

Además, las autoridades aseguraron tres vehículos —incluido el Camaro—, tres motocicletas, dos armas de fuego cortas y diversas dosis de probable droga.

La SSPH no proporcionó detalles adicionales sobre los detenidos ni sobre el resto de los pobladores involucrados en los hechos.

La región donde ocurrieron los hechos, que abarca los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia, forma parte del Valle del Mezquital y se encuentra próxima a Tula, sede de la refinería Miguel Hidalgo. Esta zona es conocida por la disputa entre grupos del crimen organizado dedicados a la sustracción de hidrocarburos mediante tomas clandestinas y robo de pipas, así como por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el narcomenudeo.

La SSPH reiteró que, pese a la violencia registrada y la viralización del video, no se reportaron decesos durante el operativo.

Temas Relacionados

HuachicolRobo de hidrocarburosTlaxcoapanHidalgoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Noroña reclama a Gómez Leyva por no pronunciarse contra agresión de “Alito” en su contra: “Yo condené el atentado contra tu vida”

El legislador dijo que él había condenado el atentado que sufrió el periodista en diciembre de 2022, algo que Ciro no hizo con la agresión sufrida por Alito Moreno en el Senado

Noroña reclama a Gómez Leyva

Loret de Mola asegura que una buena parte de México celebra que “Alito” haya golpeado a Noroña: “Cosechó lo que venía sembrando”

El periodista dijo que incluso algunos morenistas celebraron la “zarandeada” que Alito Moreno dio a Noroña

Loret de Mola asegura que

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

El vehículo asegurado por la FGR transportaba la droga en bidones, botellas y bolsas de plástico

Cae transportista con más de

Captan a mujer en Jeep arrollando a repartidor en la CDMX: la apodan “Lady Jeep”

El incidente ocurrió en Paseo de la Reforma y fue grabado por otro automovilista

Captan a mujer en Jeep

Museo de la Indumentaria Mexicana reabre con exposición sobre el Escudo Nacional previo al 15 de septiembre

Talleres, visitas guiadas y conversatorios enriquecen la experiencia de quienes buscan acercarse a la memoria textil y a la diversidad cultural del país

Museo de la Indumentaria Mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae transportista con más de

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario acusado de huachicol, narcotráfico y homicidios en Puebla

Procesan a exdirector de Seguridad Pública de Veracruz por desaparición forzada

Militares decomisan arsenal y equipo táctico a sujetos armados que los agredieron en Rosario, Sinaloa

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

ENTRETENIMIENTO

Jorge Medina y Josi Cuen

Jorge Medina y Josi Cuen afirman que La Arrolladora no quería que cantaran juntos: “Se la pelaron”

Aaron Mercury en polémica: aseguran que Yeri Mua y Ninel Conde insinuaron que es homosexual y su madre lo defiende

¿Cuándo es el último día para recoger mi kit del Maratón de la CDMX 2025?

Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable

Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de presunta infidelidad con una misteriosa mujer; él se defiende

DEPORTES

Mike Bailey destaca la grandeza

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”

Alan Mozo sorprende al afirmar que Chivas está “cerca de ser campeón”

Volador Jr. sueña con ganar su cuarto Grand Prix Internacional del CMLL y advierte que la juventud viene fuerte | Video

Selección Mexicana del CMLL promete dejar la copa del Grand Prix Internacional 2025 en casa