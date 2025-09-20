México

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 20 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 20 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 20 de septiembre

Este día, el monzón mexicano en combinación con divergencia, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al suroeste de la península de Baja California, ocasionará lluvias fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur.

Asimismo, un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

La onda tropical núm. 33 se desplazará gradualmente sobre el sureste y sur del territorio nacional, interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Oaxaca, un canal de baja presión sobre la Sonda de Campeche, una vaguada en altura al suroeste del golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en las mencionadas regiones.

Finalmente, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico y divergencia, provocarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur y oeste) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California y Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Puebla, Campeche y Yucatán, así como en costas de Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de magnitud

Temblor hoy en vivo: noticias de la actividad sísmica este sábado 20 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en vivo: noticias

Confirman muerte de Erik Vicente Acevedo tras la tragedia en Iztapalapa, suman 26 fallecimientos

La Secretaría de Salud de la CDMX informó que 19 personas permanecen hospitalizadas

Confirman muerte de Erik Vicente

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

La Casa de los Famosos México en vivo: este sábado 20 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen y procesan a “El

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

De “El Mayo” a Caro Quintero: los vecinos de Naasón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, en la prisión de MDC Brooklyn

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera explota ante los

Carlos Rivera explota ante los chismes que circulan sobre él en redes sociales: “Muchas mentiras”

La Casa de los Famosos México 2025: Mi Banda El Mexicano llega a la fiesta temática

Productora de La Casa de los Famosos México reacciona a los rumores de una supuesta relación con El Guana

Shakira llora al despedirse de México tras 12 conciertos: “Los llevo en mi corazón”

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Quién es Alan David Picasso,

Quién es Alan David Picasso, boxeador mexicano que peleará contra Inoue por el campeonato indiscutido supergallo

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Toluca de la jornada 9?

Cruz Azul vence a los Bravos de Juárez y mantiene su racha de siete partidos ganando

Juan Manuel Márquez revela lo que le hizo falta a Canelo Álvarez en su combate contra Crawford

Histórico logro para México en Tokio 2025: Alegna González gana plata y rompe récord continental en marcha de 20 km