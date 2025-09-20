México

Pimiento morrón mexicano llegará a Japón tras 16 años de negociaciones, destaca la Secretaría de Agricultura

El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón publicó la norma que permitirá el ingreso al país del chile bell fresco de México

Por Jaqueline Viedma

Japón permitirá el ingreso del
Japón permitirá el ingreso del chile morrón mexicano, informó la Secretaría de Agricultura.

El pimiento morrón mexicano podrá ingresar al mercado japonés tras la publicación oficial de la norma sanitaria que autoriza su importación, culminando un proceso de 16 años de gestiones entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF).

Esta medida, confirmada el 17 de septiembre de 2025 con la publicación en el Diario Oficial japonés, establece los lineamientos que habilitan la exportación de pimiento morrón fresco, conocido también como chile bell, desde México hacia Japón.

La apertura del mercado japonés se fundamenta en el trabajo técnico que evidenció, mediante investigación científica realizada por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la ausencia de susceptibilidad del pimiento morrón mexicano (Capsicum annuum L.) al moho azul del tabaco.

Este obstáculo, vigente desde 1945 cuando la autoridad sanitaria japonesa impuso cuarentena a todos los productos hospederos de ese hongo, fue superado tras un riguroso proceso de pruebas y validaciones coordinado por especialistas como Raymundo S. García Estrada, en el que participaron organizaciones como la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.

El Consejo Nacional Agropecuario celebró
El Consejo Nacional Agropecuario celebró la apertura comercial para enviar chile morrón a Japón.

El MAFF envió, en julio de 2025, el “Plan de trabajo para la exportación de frutos frescos de chile bell (Capsicum annuum var. grossum) de México a Japón”, acordado por las autoridades fitosanitarias de ambos países.

De acuerdo con la nueva normativa, las y los productores mexicanos deberán cumplir estrictamente con el Plan de trabajo bilateral y registrar sus unidades de producción y empacadoras ante Senasica para integrarse al listado oficial que será entregado a las autoridades japonesas.

Actualmente, México exporta chile bell a mercados como Estados Unidos y Canadá, y Japón importa otros productos agroalimentarios mexicanos incluyendo carne de cerdo y bovino, espárragos, uvas, frutillas, aguacate, jitomate, mango, jugo de naranja y diversas hortalizas.

Con la adición del pimiento morrón a esta canasta, se amplían las oportunidades para el sector hortícola mexicano y se fortalece la presencia de productos nacionales en el mercado asiático.

El inicio de estas exportaciones representa un avance para la diversificación de destinos y el acceso a mercados de alto valor agregado. El secretario Julio Berdegué destacó la medida y escribió en X: “¡Tras 16 años de negociaciones, México y Japón anunciamos el acuerdo que abre este importante mercado asiático a nuestras exportaciones de pimiento morrón!”.

De igual forma el Consejo Nacional Agropecuario celebró la apertura comercial de este .producto con Japón-

