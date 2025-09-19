Ellos son los presuntos operadores de Hernán Bermúdez Requena que también son investigados por las autoridades

El exfuncionario fue detenido en Paraguay (EFE)

Luego del arresto en Paraguay y expulsión de dicho país de Hernán Bermúdez Requena, fue filtrado uh documento que muestra los cargos en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco, un sujeto apodado Comandante H y/o El Abuelo.

El archivo con fecha del 17 de agosto puede leerse que sobre el exfuncionario pesan cargos de delincuencia organizada, secuestro y robo de hidrocarburos.

Los presuntos operadores del “Comandante H”

Asimismo, en el documento aparecen los nombres de otras personas que son investigadas por las autoriades. Reportes periodísticos refieren que se trata de presuntos operadores del hombre capturado en Paraguay el pasado 12 de septiembre.

Daniel H. M. y/o Yeison Daniel H. M., quien es conocido con los sobrenombres Prada y Chihirria es requerido por su presunta responsabilidad en del delito de delincuencia organizada. Los reportes indican que se trata del líder de La Barredora.

Javier "N" fue identificado como objetivo prioritario (x/@OHarfuch)

Cabe recordar que el pasado 27 de marzo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el arresto de Javier “N”, alias El Guasón, un hombre señalado como supuesto líder de células criminales

Reportes de inteligencia lo identificaron como un hombre de confianza para la estructura criminal y quien nexos con Daniel H, El Prada. Javier fue arrestado en la Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen.

De igual manera, el archivo recoge el nombre de José del Carmen C. R., alias La Rana, quien también es investigado por delincuencia organizada. Dicho sujeto fue integrante de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco.

Uno de los investigados cuenta con ficha de desaparecido

Mientras que Savier Eduardo V. O. y Manuel de Atocha R. H. también son investigados por su presunta relación con actividades de delincuencia organizada, además de secuestro agravado en contra de una víctima identificada como R. M. A.

(Facebook/Comisión de Búsqueda Quintana Roo)

El pasado 27 de febrero la Comisión de Búsqueda de Quintana Roo publico una ficha con el objetivo de localizar a Savier Eduardo.

Por último, el nombre de Manuel de Atocha aparece en un documento del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Tabasco con fecha de noviembre del 2020

“N02962020II. MANUEL DE ATOCHA ROMERO HERNÁNDEZ APODERADO LEGAL DE , SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADO CORPORATIVO PARAGAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE VS RAMÓN MARTÍNEZ ARMENGOL, JUICIO: ORDINARIO MERCANTIL, AUTO DICTADO EL QUINCL VEINTE”, aparece en los registros.