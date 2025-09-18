Llegada de Hernán Bermúdez Requena a México se retrasa, ¿a qué hora aterrizará su vuelo?

(Jesús A. Aviles/ Infobae México)

La llegada de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder criminal vinculado a La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), experimentó al menos dos ajustes en su itinerario y actualmente su vuelo se encuentra en Bogotá, Colombia.

Este miércoles, el vuelo que traslada a Bermúdez Requena despegó desde el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, y se tenía planeada su llegada al aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas.

Sin embardo, el avión con matrícula XB-NWD y operado por la Fiscalía General de la República (FGR) presentó dos cambios en su información de llegada, según se registra en plataformas de rastreo de vuelos como FlightAware.

¿A qué hora llegará?

Fue detenido el 12 de septiembre (X/@senad_paraguay)

En un primer momento, las autoridades estimaron que la aeronave arribaría a Tapachula durante la noche del miércoles 18 de septiembre, aproximadamente a las 22:38 horas.

Datos actualizados posteriormente en plataformas especializadas reportaron que la aeronave despegará a las 07:20 horas. La primera modificación indicó que el vuelo llegaría a Tapachula a las 8:37 horas, pero instantes después se volvió a ajustar la hora a las 10:37 del jueves 18 de septiembre.

Nuevo itinerario del vuelo de Hernán Bermúdez Requena. (Captura de pantalla)

Según información revelada por Azteca Noticias, la llegada del vuelo en Tapachula es únicamente para cargar combustible y se descarta el descenso del detenido en ese punto. Inmediatamente después la nave continuará su trayecto hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano” en el Estado de México, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial.

Detención en Paraguay y contexto regional

Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “Comandante H” o “El Abuelo”, fue capturado el 12 de septiembre en las afueras de Asunción, en una residencia con piscina, joyas, altas sumas de dinero en efectivo y una botella de vino italiano, según confirmaron las autoridades de Paraguay.

El operativo de captura fue coordinado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que señaló que la detención ocurrió luego de obtener información sobre la posible instalación de una red criminal vinculada al CJNG en ese país.

Jalil Rachid, jefe antidrogas de Paraguay, afirmó que Bermúdez Requena pretendía instalar una estructura delictiva en territorio paraguayo. Además, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, recalcó en sus redes sociales: “Paraguay no será refugio de criminales”.

(X/@senad_paraguay)

Inicialmente, Bermúdez Requena había rechazado someterse a un procedimiento abreviado de extradición y se dispuso prisión preventiva para avanzar en el proceso, que podía extenderse hasta 60 días. Sin embargo, el miércoles, la Presidencia de Paraguay notificó a México la decisión de expulsar al detenido tras verificar que su ingreso y estancia en el país era irregular.

La expulsión de Bermúdez Requena se ejecutó bajo estricta custodia y en coordinación con miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes viajaron a Paraguay para concretar el traslado.

“Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, detalló Omar García Harfuch en la red social X.

Por su parte, la SENAD difundió imágenes del momento en que el detenido fue entregado a las autoridades mexicanas, vistiendo una camiseta naranja y escoltado por agentes armados, y recalcó que “en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”.

(FOTO: EFE)

El exfuncionario es considerado uno de los principales objetivos de la policía antidrogas de México y enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés y narcotráfico.

Durante su gestión, Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador y exgobernador, quien garantizó transparencia total ante las investigaciones. “Vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, declaró el exgobernador tras la detención del exfuncionario.