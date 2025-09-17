Sheinbaum respalda discurso de secretario de la Marina en Desfile Militar por corrupción y red de huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio sus primeras impresiones respecto a las declaraciones que el almirante secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, hizo respecto a los recientes señalamientos que implican a una red de huachicol fiscal que ha involucrado miembros navales, mandos portuarios, aduanales y hasta empresarios mexicanos.
Al respecto, la titular del Ejecutivo Federal dio su apoyo al titular de la Secretaría de Marina (Semar), al tiempo que dijo que Morales Ángeles “es un hombre íntegro”:
Información en desarrollo...
