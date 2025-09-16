México

Diputado del PAN pide congelar cuentas bancarias de posibles implicados en red de huachicol fiscal de Semar

El legislador Ernesto Sánchez Rodríguez llamó igualmente a la presidenta Claudia Sheinbaum a no tolerar más estos actos que, según él, involucran a militares e integrantes de la Marina por igual

Por Diego Mendoza López

Guardar
El diputado federal también sentenció
El diputado federal también sentenció que el "cártel del huachicol fiscal" nació en tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador | Facebook / Ernesto Sánchez Rodríguez

El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la congelación inmediata de las cuentas bancarias de funcionarios bajo sospecha o arresto y de quienes están siendo investigados por robo de combustible ilegal (conocido como huachicol a nivel de extracción clandestina o huachicol fiscal que involucra redes y mecanismos empresariales más sofisticados).

Sobre esa línea, pero siendo más incisivo en su intervención, el legislador resaltó: “El huachicol fiscal surgió durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ha involucrado la colusión de militares y marinos”.

Sánchez Rodríguez señaló de manera directa al vicealmirante Salvador Camargo por permitir la descarga de “huachi-buques” en el puerto de Tampico. También afirmó que “el quebranto anual por el robo de combustible asciende a 177 mil millones de pesos, recursos que dejan de destinarse a medicinas, quimioterapias, escuelas y patrullas”.

La investigación de una red
La investigación de una red de huachicol fiscal en aduanas y puertos mexicanos ha cobrado la vida de, al menos, siete funcionarios y fuerzas federales | Infobae México

El diputado urgió a la presidenta mexicana a que cumpla su promesa de erradicar el huachicol fiscal y criticó lo que calificó como “el silencio cómplice del gobierno anterior”. Equiparó la estructura de este entramado de corrupción en combustibles con la del grupo criminal conocido como La Barredora:

“Ambas crecen bajo protección de funcionarios durante el sexenio de López Obrador y corresponde a este gobierno deslindar responsabilidades y transparentar la información”, puntualizó finalmente.

El golpe a la red criminal de La Barredora: hallan en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena

La captura de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, presunto líder de La Barredora y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, profundizó el debate sobre la estructura del crimen organizado y sus vínculos con el robo ilegal de combustibles.

Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, fue detenido el 12 de septiembre de 2025 tras permanecer nueve meses prófugo. La operación, respaldada por autoridades paraguayas, mexicanas y agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), se apoyó en una ficha roja emitida en julio y permitió el aseguramiento de una residencia de lujo en una zona boscosa de aquel país.

En el inmueble, según se pudo observar en las primeras imágenes filtradas del operativo, se incautaron una camioneta blanca, fajos de billetes en guaraníes y dólares, joyas, identificaciones, equipo de sonido y una piscina con jacuzzi.

La lujosa mansión de "El Abuelo" o el "Comandante H" también cuenta con un amplio jardín | X / @CarlosLoret

El proceso de extradición de “El Abuelo”, lento y complejo por petición propia

Bermúdez Requena enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, además de ser señalado como posible fundador de La Barredora. Esta organización ha sido acusada de tráfico de migrantes, trata de personas, distribución de drogas y control de bares y centros nocturnos.

A la par, investigaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentan que este grupo mantenía desde 2020 una refinería clandestina en Tabasco y Veracruz. Esto igualmente cuando “Requena” empezó a mantener lazos con el segundo personaje más importantes dentro del grupo fundado en Tabasco: Ulises Pinto Madera, “El Mamado” o “El Pinto”.

La operación de captura estuvo respaldada por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Hernán Bermúdez Requena optó por
Hernán Bermúdez Requena optó por seguir el proceso de "extradición tradicional" | Agencia EFE

Finalmente, la presidenta Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por su colaboración y reiteró: “Nuestro gobierno reafirma el compromiso de México con la cooperación internacional en materia de seguridad”.

Temas Relacionados

Huachicol fiscalHuachicolSemarLa BarredoraPANErnesto Sánchez RodríguezHernán Bermúdez RequenaEl AbueloComandante HCJNGEl MamadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

El atractivo visual y la táctica de los traficantes han incrementado la exposición a sustancias sintéticas desconocidas en ambientes nocturnos urbanos

Tusi: la cocaína rosa que

Vecinas y vecinos de Tlatelolco conmemoran el 40 aniversario del terremoto del 85 con jornadas culturales y de memoria colectiva

Del 17 al 28 de septiembre se realizarán actividades conmemorativas en honor a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985

Vecinas y vecinos de Tlatelolco

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Forjados fuera de la industria tradicional, estos artistas sintetizan siete años de autogestión y éxitos virales en un proyecto que debutará en el escenario del festival californiano

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo

¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

Se han entregado 12 mil 960 testamentos sin costo, representando un ahorro de más de 51 mdp

¿Cómo obtener tu testamento gratuito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tusi: la cocaína rosa que

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa