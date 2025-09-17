México

¿Qué alimentos ayudan con el dolor de huesos?

Expertos destacan la importancia de incorporar proteínas vegetales, fibra y omega-3 en la rutina diaria

Por Gerardo Lezama

Guardar
La dieta influye en la
La dieta influye en la inflamación y el dolor de huesos, según estudios recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia de la alimentación para evitar el dolor de huesos ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente para quienes conviven con molestias articulares, musculares o una incomodidad persistente en el cuerpo.

Diversos estudios han evidenciado que la dieta puede influir de manera significativa en la inflamación, un factor clave en la aparición y persistencia del dolor crónico.

Por ello, identificar qué alimentos ayudan con el dolor de huesos se ha convertido en una estrategia fundamental para mejorar la calidad de vida.

El consumo habitual de productos ultraprocesados, harinas refinadas, azúcares añadidos y grasas saturadas se asocia con un aumento de la inflamación sistémica. Esta condición puede agravar el dolor en las articulaciones, los músculos y la espalda, según datos del Estudio Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES).

El consumo de ultraprocesados y
El consumo de ultraprocesados y azúcares aumenta la inflamación y el dolor articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, una alimentación basada en productos naturales y ricos en compuestos antiinflamatorios contribuye a reducir la inflamación y, en consecuencia, el dolor asociado.

Entre los alimentos recomendados para aliviar el dolor de huesos destacan las proteínas vegetales. Incorporar frijoles, nueces y granos enteros en la dieta no solo aporta proteínas de alta calidad, sino también fibra, antioxidantes y ácidos grasos saludables.

Además, este tipo de proteínas facilita el control del peso corporal, lo que disminuye la presión sobre las articulaciones inflamadas.

La fibra dietética es otro componente esencial. Mantener una microbiota intestinal saludable mediante el consumo de avena, granos enteros, bayas, frijoles, verduras, arroz integral y palomitas de maíz sin mantequilla ayuda a reducir la inflamación crónica.

Las proteínas vegetales y la
Las proteínas vegetales y la fibra ayudan a reducir el dolor de huesos y la inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones diarias de fibra varían según la edad y el sexo: las mujeres mayores de 50 años deben consumir 21 gramos, mientras que los hombres de la misma franja etaria requieren 30 gramos.

Las frutas y verduras con propiedades antiinflamatorias, como las bayas y las cerezas, aportan compuestos antioxidantes que benefician la salud ósea. Se aconseja consumir al menos cinco tazas de frutas y verduras al día.

Para personas con diabetes o prediabetes, es preferible optar por verduras bajas en almidón, como espinaca, brócoli, calabacitas o col rizada, en lugar de frutas con alto índice glucémico.

El equilibrio entre omega-6 y omega-3 resulta fundamental. Un exceso de omega-6, presente en aceites vegetales refinados, nueces, almendras y semillas de calabaza, puede incrementar la inflamación.

El equilibrio entre omega-6 y
El equilibrio entre omega-6 y omega-3 es fundamental para la salud articular. (Freepik)

Por el contrario, los omega-3, que se encuentran en pescados grasos como salmón, atún y sardina, así como en semillas de chía, linaza molida, cáñamo y vegetales de hoja verde, tienen un efecto antiinflamatorio. Se recomienda consumir al menos dos porciones semanales de pescado graso, de entre 90 y 120 gramos cada una.

El chocolate negro con un contenido mínimo de 70 % de cacao también puede ser beneficioso, siempre que se consuma en porciones moderadas de 30 a 40 gramos diarios y sin exceso de azúcares añadidos.

Adoptar una dieta rica en estos alimentos puede contribuir a aliviar el dolor de huesos y mejorar el bienestar general.

Temas Relacionados

SaludNutriciónDolor de HuesosBienestarDietaAlimentaciónmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy martes 16 de septiembre en México: SNN da a conocer la hora exacta en qué sonará la alarma sísmica el viernes 19

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy martes 16 de

Dedican mural a la “abuelita heroína” de la explosión en Iztapalapa

Alicia Matías Teodoro, conocida como “La Abuelita Heroína”, cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años durante el siniestro

Dedican mural a la “abuelita

Tribunal quita triunfo de MC en Poza Rica a favor de Morena: “Quieren robarse la elección”, acusa Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, acusó a Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, de intervenir en el Tribunal Electoral de Veracruz

Tribunal quita triunfo de MC

¿Museos de México dejarán de ser gratis los domingos? Esto es lo que se sabe

La posible actualización en los costos de la entrada a museos se basa en la iniciativa del ejecutivo federal que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

¿Museos de México dejarán de

Viuda de Xava Drago, voz de Coda, denuncia amenazas de muerte por herencia del cantante

Ela Corez reveló que ha sido blanco de amenazas directas mientras se resuelve el destino de los bienes del músico, una situación que ha encendido las alarmas en la familia y entre los seguidores

Viuda de Xava Drago, voz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera: los cantantes que se han presentado ante narcotraficantes

Fiscalía del Edomex da de baja a dos funcionarias ligadas con “El Choko”: investigan a otros servidores

Investigan si cuerpos localizados en Tijuana serían de dos agentes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Xava Drago, voz

Viuda de Xava Drago, voz de Coda, denuncia amenazas de muerte por herencia del cantante

Estos son los precios para Tyler, The Creator, en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Productores se pelean por Abelito y Ninel Conde para estelarizar obras de teatro tras La Casa de los Famosos México

Mercurio reprograma conciertos tras cancelación de dos presentaciones en Monterrey: estas serán las nuevas fechas

Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

DEPORTES

La opinión de Juan Manuel

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica

Canelo Álvarez baja lugares entre los mejores libra por libra y David Benavidez lo rebasa

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford