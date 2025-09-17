La especia que promueve la longevidad y alivia diferentes tipos de dolores

Esta especie es conocida por su elevado contenido de antioxidantes.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen muchas especias que son valoradas por sus propiedades medicinales y beneficios para la salud; sin embargo hoy te contamos sobre una a la cual se le atribuye la capacidad de prevenir el envejecimiento además de ayudar a combatir diferentes tipos de dolores.

Se trata de la pimienta la cual es una especia obtenida de los frutos secos de la planta Piper nigrum, los cuales son mejor conocidos como granos de pimienta, los cuales se utilizan enteros o molidos para sazonar y realzar el sabor de diversos alimentos.

Existen varios tipos de pimienta, como la pimienta negra, blanca y verde, que se diferencian según el grado de maduración y el tratamiento del grano, pero la pimienta negra es la más común y se obtiene al recoger y secar los granos cuando aún no están completamente maduros.

La pimienta contiene sustancias como la piperina, responsables de su sabor picante y aroma característico, pero también de las propiedades antes mencionadas, sobre las cuales te contamos a continuación.

Cuáles son las propiedades antienvejecimiento y para combatir dolores de la pimienta

La pimienta, especialmente la pimienta negra (Piper nigrum), se ha estudiado por ciertos componentes bioactivos, principalmente la piperina, a los que se atribuyen algunas propiedades antienvejecimiento y efectos para el alivio de dolores.

Propiedades antienvejecimiento

Antioxidantes: La pimienta contiene compuestos antioxidantes, como la piperina, que ayudan a neutralizar radicales libres en el organismo. Esto puede contribuir a proteger las células frente al daño oxidativo asociado con el envejecimiento prematuro.

Estimulación de enzimas: Puede favorecer la actividad de enzimas implicadas en la defensa celular y en la reparación de tejidos.

Mejora de la absorción de nutrientes: La piperina incrementa la biodisponibilidad de algunos nutrientes y compuestos, como la curcumina (presente en la cúrcuma), lo que puede potenciar el efecto antienvejecimiento de otras sustancias.

Propiedades para combatir dolores

Efecto antiinflamatorio: La piperina tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir molestias relacionadas con procesos inflamatorios, como artritis o dolores musculares.

Analgésico leve: Algunos estudios señalan que la pimienta negra puede tener un ligero efecto analgésico, al influir en la modulación de señales de dolor a nivel del sistema nervioso central.

Cómo consumir pimienta para aprovechar sus beneficios para la salud

Para aprovechar los beneficios de la pimienta para la salud, se recomienda incorporarla de forma regular y moderada en la alimentación diaria y algunas sugerencias para hacerlo son las siguientes:

Como condimento: Espolvorear pimienta negra recién molida sobre carnes, pescados, verduras, sopas, ensaladas y guisos. La pimienta recién molida conserva mejor sus compuestos.

Combinada con cúrcuma: Consumir pimienta negra junto con cúrcuma puede potenciar la absorción de la curcumina, el principal activo de la cúrcuma, incrementando sus beneficios antioxidantes y antiinflamatorios.

En infusiones: Aunque menos común, algunas preparaciones caseras añaden granos de pimienta a infusiones de hierbas para potenciar sus efectos digestivos y analgésicos.

En aceites o adobos: Usar pimienta negra molida en adobos y aceites para sazonar alimentos.

La cantidad recomendada suele ser limitada, generalmente una pizca por comida, para evitar molestias gástricas. No se recomienda el consumo en exceso.

Personas con problemas gástricos, úlceras o gastritis deben moderar su consumo y consultar con un profesional de la salud antes de aumentar la cantidad en la dieta.