México

“La corona cae donde tiene que caer”: Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo 2025

La exganadora del certamen de belleza fue contundente con su postura

Por Zurisaddai González

Guardar
(IG)
(IG)

La controversia que rodea la coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo México 2025 sigue generando reacciones en el mundo de los certámenes de belleza.

En medio de las críticas y rumores de influyentismo, Ximena Navarrete, Miss Universo 2010 y una de las reinas más queridas del país, envió un mensaje de apoyo a la tabasqueña y pidió a los fans cerrar filas.

¿Qué pasó con Fátima Bosch?

Desde el pasado 13 de septiembre, cuando Bosch fue coronada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, la competencia no ha dejado de estar en el ojo público.

Durante la final, 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario, un gesto interpretado como protesta, y regresaron solo para abrazar a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, entre gritos de “¡Jalisco!, ¡Jalisco!”.

La tabasqueña ha decidido enfocarse
La tabasqueña ha decidido enfocarse en su nuevo rol como nueva Miss Universo México (IG)

La escena se volvió viral en redes y alimentó especulaciones sobre un posible influyentismo, ya que usuarios en X —antes Twitter— recordaron los vínculos políticos de la familia Bosch.

Pese a las críticas, la representante de Tabasco ha asegurado que está enfocada en su preparación para Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

“La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio”, declaró Bosch en días pasados.

Lo que dijo Ximena Navarrete

Lejos de las controversias, Ximena Navarrete aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje claro de respaldo.

La controversia que rodea a
La controversia que rodea a Miss Universe México 2025 sigue dando de qué hablar. (Infobae México / Jovani Pérez)

“No vi el concurso, ya me salieron videos en redes de la coronación, de todo esto, que si la felicitaron unas y otras no, etcétera, como siempre si ustedes me siguen por este tema de los concursos les he dicho que la corona siempre cae donde tiene que caer. Seamos felices, vivamos en paz, apoyemos a Fátima que nos va a representar, es super hermosa, es super completa, encuentro mucho equilibrio en todo lo que veo”.

La exreina tapatía también reveló que desde antes de la final ya presentía el triunfo de Bosch.

La ex reina de belleza dio su punto de vista sobre la coronación (Tiktok gabozunigaa)

“Me encanta que haya ganado Fátima, obviamente iba a ganar, ya ven que tengo un sexto sentido para esas cosas. Sigo a Fátima desde hace unos meses y cuando la empecé a seguir intercambiamos mensajes y yo le dije que esperaba que ganara”.

Finalmente, Navarrete envió sus mejores deseos para la competencia internacional: “Espero que le vaya muy bien en Miss Universo, tiene muy buena chance y listo”.

Con su mensaje, Ximena Navarrete se suma a las voces que buscan dejar atrás las tensiones y enfocar el apoyo en la preparación de la nueva reina mexicana.

Fátima Bosch Miss Universo México
Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

Temas Relacionados

Ximena NavarreteFátima BoschMiss Universo 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

La mañanera de hoy 17 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 17

¿Cuánto tiempo debes esperar si te rechazaron la visa? Excónsul da esta recomendación

El exfuncionario señaló que no es cuestión de tiempo, sino de cambios en la solicitud

¿Cuánto tiempo debes esperar si

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy el miércoles 17 de septiembre?

Conoce el calendario de pagos, cómo consultar tu saldo y las consideraciones importantes para recibir este apoyo económico

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben

Emiliano Aguilar lanza indirecta a su padre y hermanos en pleno Grito de Independencia; todos estaban en Jalisco

El rapero estuvo a menos de una hora de distancia de Guadalajara, lugar donde se presentaron Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar

Emiliano Aguilar lanza indirecta a

Quién es Carlo Verdone, el hombre que le da una segunda oportunidad a Karla Sofía Gascón con ‘Escuela de seducción’

La actriz trans española tendrá un nuevo protagónico tras la polémica con ‘Emilia Pérez’

Quién es Carlo Verdone, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quiénes son Los Rusos y

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

De ‘El Soviético’ a ‘Me dicen El Ruso’: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 5 mdd

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar lanza indirecta a

Emiliano Aguilar lanza indirecta a su padre y hermanos en pleno Grito de Independencia; todos estaban en Jalisco

Quién es Carlo Verdone, el hombre que le da una segunda oportunidad a Karla Sofía Gascón con ‘Escuela de seducción’

Abuelita de Aldo de Nigris se reúne con Elaine Haro y la llama “mi futura nuera”

Aldo de Nigris acusa a Shiky de egoísta tras polémica por exclusión en La Casa de los Famosos

¡De terror! Así fue la noche de cine en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica