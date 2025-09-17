“La corona cae donde tiene que caer”: Ximena Navarrete respalda a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo 2025

(IG)

La controversia que rodea la coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo México 2025 sigue generando reacciones en el mundo de los certámenes de belleza.

En medio de las críticas y rumores de influyentismo, Ximena Navarrete, Miss Universo 2010 y una de las reinas más queridas del país, envió un mensaje de apoyo a la tabasqueña y pidió a los fans cerrar filas.

¿Qué pasó con Fátima Bosch?

Desde el pasado 13 de septiembre, cuando Bosch fue coronada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, la competencia no ha dejado de estar en el ojo público.

Durante la final, 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario, un gesto interpretado como protesta, y regresaron solo para abrazar a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, entre gritos de “¡Jalisco!, ¡Jalisco!”.

La tabasqueña ha decidido enfocarse en su nuevo rol como nueva Miss Universo México (IG)

La escena se volvió viral en redes y alimentó especulaciones sobre un posible influyentismo, ya que usuarios en X —antes Twitter— recordaron los vínculos políticos de la familia Bosch.

Pese a las críticas, la representante de Tabasco ha asegurado que está enfocada en su preparación para Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

“La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio”, declaró Bosch en días pasados.

Lo que dijo Ximena Navarrete

Lejos de las controversias, Ximena Navarrete aprovechó sus historias de Instagram para enviar un mensaje claro de respaldo.

La controversia que rodea a Miss Universe México 2025 sigue dando de qué hablar. (Infobae México / Jovani Pérez)

“No vi el concurso, ya me salieron videos en redes de la coronación, de todo esto, que si la felicitaron unas y otras no, etcétera, como siempre si ustedes me siguen por este tema de los concursos les he dicho que la corona siempre cae donde tiene que caer. Seamos felices, vivamos en paz, apoyemos a Fátima que nos va a representar, es super hermosa, es super completa, encuentro mucho equilibrio en todo lo que veo”.

La exreina tapatía también reveló que desde antes de la final ya presentía el triunfo de Bosch.

La ex reina de belleza dio su punto de vista sobre la coronación (Tiktok gabozunigaa)

“Me encanta que haya ganado Fátima, obviamente iba a ganar, ya ven que tengo un sexto sentido para esas cosas. Sigo a Fátima desde hace unos meses y cuando la empecé a seguir intercambiamos mensajes y yo le dije que esperaba que ganara”.

Finalmente, Navarrete envió sus mejores deseos para la competencia internacional: “Espero que le vaya muy bien en Miss Universo, tiene muy buena chance y listo”.

Con su mensaje, Ximena Navarrete se suma a las voces que buscan dejar atrás las tensiones y enfocar el apoyo en la preparación de la nueva reina mexicana.

Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)