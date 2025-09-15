Cuál es el grado de estudios de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universe México genera polémica por presunto influyentismo familiar (Infobae México / Jovani Pérez)

El reciente nombramiento de Fátima Bosch Fernández como representante de México en Miss Universo 2025 ha destacado por un elemento poco común en el perfil de las concursantes de certámenes de belleza: su sólido recorrido académico y su enfoque profesional en el diseño de indumentaria y moda.

Originaria de Teapa, Tabasco, Bosch, de 25 años, suma a su talento en las pasarelas una formación que incluye una licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, además de estudios complementarios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, y una estancia académica en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

La preparación académica de Bosch le ha permitido desarrollar una visión integral sobre la estética, el diseño y la expresión personal, factores que, según los organizadores del certamen, se reflejaron en su rendimiento durante las distintas fases de la competencia.

destaca por su licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y estudios internacionales en Milán y Vermont (Captura de pantalla, YouTube)

El jurado consideró fundamental la manera en que conjugó conocimientos especializados del mundo de la moda con habilidades comunicativas y escénicas, lo que la posicionó por encima de finalistas como Alejandra Díaz de León, María Fernanda Vázquez Villalobos, Yoana Gutiérrez Vázquez y Ana Rosario Ramírez Murillo.

“El certamen fue precioso, pero también hay que entender que solo una puede ganar; hay que aprender a perder”, declaró Bosch en referencia a las reacciones tras su coronación, subrayando su perspectiva madura y su capacidad para afrontar la presión, probablemente fortalecida por la disciplina de sus años de estudio.

Su paso por instituciones de prestigio internacional, como NABA en Milán, le ha dotado de conocimientos técnicos y culturales que distingue a su perfil entre las participantes mexicanas.

A esta base académica se suma su inclinación al aprendizaje multidisciplinar, cultivando intereses en tenis, equitación, música, pintura y lectura. La candidata considera que su formación dentro y fuera de las aulas ha sido clave para fortalecer su disciplina y sensibilidad, aspectos valorados tanto por el público como por el jurado.

La nueva Miss Universe México combina excelencia académica y profesional con habilidades en pasarela, consolidando una imagen moderna y preparada ante el certamen internacional (IG)

Tras la polémica surgida durante la final nacional, donde la mayoría de las concursantes abandonaron el escenario en muestra de desaprobación al resultado, Bosch reiteró en entrevista para el matutino Sale el Sol que enfoca sus esfuerzos en la preparación para el certamen internacional, insistiendo en que la organización suele elegir “a la candidata más preparada”.

“La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio”, añadió, defendiendo la ética y la madurez como valores centrales en la competencia.

Actualmente, la representante mexicana inicia una etapa de formación intensiva en pasarela, oratoria y labor social, rumbo a la edición número 74 de Miss Universo en Tailandia.

La sólida formación de Bosch, sumada a intereses culturales y deportivos, la diferencia entre las candidatas y renueva la expectativa de un triunfo mexicano en Tailandia (IG)

Su perfil académico y profesional, considerado excepcional entre las reinas de belleza nacionales, promueve una imagen de México asociada al talento, la preparación y la proyección internacional en el mundo de la moda.

Con dos coronas previas en la historia nacional, la delegación mexicana aspira a sumar una tercera, apoyándose en la combinación de educación, carisma y compromiso social que encarna Fátima Bosch Fernández.

Por qué acusan a Fátima Bosch de presunto influyentismo

La coronación de Fátima Bosch como nueva representante de México en Miss Universe México desató un intenso debate en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la legitimidad del resultado y señalaron presunto influyentismo vinculado a la familia de la ganadora.

En redes sociales, especialmente en X, circularon publicaciones que ponían en duda la transparencia del certamen, aludiendo a los lazos políticos de la familia de Bosch.

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universe México genera polémica por presunto influyentismo familiar (Captura de pantalla, X)

“No quiero pensar que Miss Universe México 2025 ya se convirtió en un certamen burocrático. La tía de Fátima es Mónica Fernández Balboa, exsenadora morenista por Tabasco y actual directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. El padre, Bernardo Bosch Hernández, es asesor principal de Pemex y el hermano es asesor en el Senado de la República. ¿Casualidad o palanca?”, se leía en uno de los mensajes más compartidos, acompañado de imágenes de sus familiares junto a figuras políticas.

El 13 de septiembre, Bosch, creadora digital y representante de Tabasco, recibió la corona y la banda que la acreditan como la próxima representante mexicana en el certamen internacional, previsto para noviembre en Tailandia.

Redes sociales cuestionan la transparencia del certamen tras la victoria de la representante de Tabasco (Captura de pantalla, X)

La ceremonia, celebrada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, estuvo marcada por la polémica: 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario en señal de rechazo al resultado, dejando a Bosch acompañada únicamente por las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas.

Poco después, el grupo de participantes regresó para abrazar a Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, mientras coreaban “¡Jalisco!, ¡Jalisco!”. Aunque la transmisión oficial evitó mostrar el incidente, videos difundidos en X evidenciaron el respaldo de las concursantes hacia Gutiérrez.