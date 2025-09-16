México

Reportan distintas fallas en pleno día de registro de la Beca Rita Cetina 2025

Desde este lunes 15 de septiembre se lleva a cabo la incorporación a nuevos beneficiarios, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales

Por Omar Martínez

La Beca Rita Cetina va
La Beca Rita Cetina va dirigida a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México que otorga beneficios a estudiantes de secundaria pública en toda la República.

Cada bimestre, quienes reciben esta beca obtienen mil 900 pesos depositados en tarjetas del Banco del Bienestar.

El propósito de este apoyo es que las alumnas y alumnos de escuelas secundarias públicas de todo México continúen sus estudios y no se vean impedidos por la falta de materiales o recursos escolares.

Esta beca es un respaldo federal que opera por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es otorgada por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

La SEP, la presidenta Claudia Sheinbaum y Julio León, titular de la coordinación, informaron que en septiembre inicia un nuevo periodo de registro para interesados en integrarse al programa.

El registro comenzó este lunes 15 de septiembre, marcando el inicio para la incorporación de más beneficiarios.

Esta fase está dirigida a alumnos de nuevo ingreso que llegan a secundaria pública tras concluir la primaria.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Problemas de registro, fallas y demás durante proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina

Usuarios en redes sociales señalaron que no pudieron hacer este proceso de registro de la Beca Rita Cetina, debido a que la plataforma experimentó algunas fallas y demás.

Indicaron que al momento de querer hacer el proceso, ya sea que el sitio no los dejaba ingresar a la página o no completaba los campos requeridos y solicitados. De igual manera, hubieron personas que detallaron que el registro no dejaba finalizar.

Por ello, recomendaron hacer este proceso otro día, ya que el registro finalizará el martes 30 de septiembre o en alguno otro horario, principalmente nocturno o durante la madrugada.

Lo anterior se debe a la demanda y, ya que es el primer día de inscripciones, el sitio puede experimentar algunas fallas técnicas, por lo que es recomendable hacerlo en los horarios indicados.

Como se mencionó anteriormente, el registro para la Beca Rita Cetina será hasta el martes 30 de septiembreenwww.becaritacetina.gob.mx, por lo que todavía hay tiempo para hacer este procedimiento.

Esto es lo que debes
Esto es lo que debes tomar en cuenta sobre la entrega de documentos para la Beca Rita Cetina. Foto: X/@Julio_LeonT.

Previo a al registro oficial es importante crear la cuenta Llave MX para posteriormente hacer este paso. Es importante contar con estos documentos digitalizados:

De la madre, padre o tutor

- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

- Número de celular activo

- Correo electrónico vigente

- Identificación oficial (INE o pasaporte)

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

- CURP del menor

