Beca Rita Cetina 2025 arranca registro para nuevos beneficiarios este mes de septiembre: a qué hora abre la plataforma

El programa social otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los estudiantes de secundaria pública en el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que las alumnas y alumnos de secundaria pública en todo el país no abandonen sus estudios por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar acudiendo a la escuela.

La Beca Rita Cetina es una ayuda federal, la cual es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Autoridades federales de la SEP, la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, notificaron que este mes de septiembre se abriría un nuevo registro para quienes quieran ingresar a este programa social.

La fecha para comenzar a registrar es este lunes 15 de septiembre; por lo tanto, ya arrancó el proceso de incorporación de nuevos beneficiarios.

Esta etapa es para alumnos de secundaria pública en todo el país, principalmente para nuevo ingreso a este nivel educativo, es decir, los que pasaron de 6.º de primaria a 1.º de secundaria.

Dado que el proceso arrancó este 15 de septiembre, algunas personas se preguntan a qué hora ya pueden hacer este proceso para que los menores de edad reciban un total de mil 900 pesos bimestrales.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

¿A qué hora abre la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina este lunes 15 de septiembre?

La plataforma ya se encuentra abierta y el registro pueden hacerlo los padres de familia ahora mismo, pero algunos han reportado fallas o que no les han permitido ingresar a la página oficial.

Lo anterior se debe a la demanda y, ya que es el primer día de inscripciones, el sitio puede experimentar algunas fallas técnicas, por lo que es recomendable intentarlo otro día o en algún horario de menor demanda como la noche o madrugada si es posible.

El registro para la Beca Rita Cetina será hasta el martes 30 de septiembre en www.becaritacetina.gob.mx, por lo que todavía hay tiempo para hacer este procedimiento.

Esto es lo que debes tomar en cuenta sobre la entrega de documentos para la Beca Rita Cetina. Foto: X/@Julio_LeonT.

Previo a al registro oficial es importante crear la cuenta Llave MX para posteriormente hacer este paso. Es importante contar con estos documentos digitalizados:

De la madre, padre o tutor

- Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

- Número de celular activo

- Correo electrónico vigente

- Identificación oficial (INE o pasaporte)

- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

- CURP del menor