Beca Rita Cetina 2025: qué documentos tendrán que estar digitalizados para registrarse a partir del 15 de septiembre

El programa ampliará su cobertura para que más estudiantes de secundaria puedan incorporarse

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo registro a partir del 15 de septiembre para que más alumnos de secundaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse.

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo registro a partir del 15 de septiembre para que más alumnos de secundaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse. Con esto, la iniciativa ampliará su cobertura y beneficiará a más estudiantes de este nivel.

El programa comenzó a implementarse desde principios de 2025 y está disponible en toda la República Mexicana. Este 2025, la beca entrega un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos a cada padre de familia, pero además por cada alumno extra que tengan registrado otorga 700 pesos adicionales.

La finalidad de la Beca Rita Cetina es contribuir con un recurso monetario para así evitar la deserción escolar y que los alumnos de nivel básico continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Documentos digitalizados para registrarse a la Beca Rita Cetina a partir del 15 de septiembre

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó cuáles serán los documentos digitalizados para el registro. Estos serán la identificación oficial y el comprobante de domicilio.

Documentos que se necesitarán para registrarse a la beca

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor

Para digitalizarlos, puedes escanearlos con una impresora láser o utilizar una aplicación móvil de escaneo, como Foto Scan de Google Fotos o Adobe ScanAccede a la app desde tu celular, fotografía cada documento procurando que la imagen tenga buena iluminación y se encuentre correctamente encuadrada. Al finalizar, guarda cada archivo en formato PDF o JPG.

atos a tomar en cuenta para registrarse a la Beca Rita Cetina

Uno de los datos que se debe tomar en cuenta para poder registrarse a la beca, es que los aspirantes tienen que contar con su Llave MXherramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

  1. Entrar a la página www.llave.gob y dar clic
  2. Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales).
  3. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente.
  4. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente.
  5. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro).
  6. Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Finalmente, los padres de familia o tutores deben comprobar previamente que la CURP de su hija o hijo esté certificada.

