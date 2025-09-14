México

Beca Rita Cetina 2025: quiénes no podrán hacer el registro a partir del 15 de septiembre para recibir mil 900 pesos bimestrales

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio todos los detalles para este proceso de incorporación de nuevos beneficiarios

Por Omar Martínez

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública de todo el país.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que ninguna alumna y alumno de este nivel educativo se quede sin estudiar por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar acudiendo a la escuela.

La Beca Rita Cetina es entregada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP son las dependencias encargadas de este trámite social. Foto: Archivo/Infobae México.

El monto total destinado bimestralmente en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar va dirigido para que los menores de edad puedan comprar útiles escolares, uniformes, libros, alimentos o lo que les sea necesario para continuar y culminar sus estudios de educación básica.

Desde hace algunos meses, Mario Delgado, titular de la SEP, anunció que este mes de septiembre comenzaría una nueva etapa de registro de la Beca Rita Cetina.

Este proceso arrancará este lunes 15 de septiembre y algunas personas que no forman parte de este programa social quieren saber si pueden inscribir a sus hijas o hijos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular Julio León aclararon quiénes son las personas que no pueden llevar a cabo el registro en esta primera etapa a partir del lunes 15 de septiembre.

El programa abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre | Crédito: X@Julio_LeonT

¿Qué beneficiarios no pueden hacer el registro de la Beca Rita Cetina en este lunes 15 de septiembre?

Los beneficiarios que no pueden hacer el registro de la Beca Rita Cetina, el cual la plataforma correspondiente abrirá este lunes 15 de septiembre, serán estudiantes de preescolar y primaria.

En redes sociales, se rumoró que en esta etapa ya se incluiría a alumnas y alumnos de preescolar y primaria, pero autoridades de la Coordinación Nacional de Becas, dependencia que se encarga de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social, aclararon la situación.

El registro es únicamente para estudiantes de secundaria pública en todo el país, principalmente para los de nuevo ingreso a secundaria.

Estos documentos necesitas para el
Estos documentos necesitas para el registro de la Beca Rita Cetina en septiembre de 2025. Foto: X@BecasBenito.

Por lo tanto, si tu hija o hijo pasó de sexto de primaria a primero de secundaria el pasado lunes 1 de septiembre, fecha en que arrancó el ciclo escolar 2025-2026, se deberá registrar a la Beca Rita Cetina desde este lunes 15.

El proceso de inscripción a este programa social comenzará como se mencionó anteriormente este lunes 15 de septiembre y finalizará el martes 30 del presente mes.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBeca Rita Cetina 2025becaProgramas del Bienestarprogramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum promete que el salario mínimo aumentará a 2.5 canastas básicas al término de su sexenio

La presidenta resaltó la reducción de la pobreza en el país y las políticas públicas para la población

Claudia Sheinbaum promete que el

SCJN estudia disputas empresariales estratégicas que involucran créditos fiscales, zonificación y regulación energética

La agenda incluye a Banca Mifel, Gas Natural de la Huasteca, Puma México Sport, entre otras empresas, con casos sobre créditos fiscales multimillonarios, regulación de uso de suelo, criterios de hidrocarburos y comercio internacional

SCJN estudia disputas empresariales estratégicas

Temblor hoy en México hoy 14 de septiembre: se registra sismo 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México hoy

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

El conductor confesó sentirse profundamente desilusionado por el giro que tomó la situación, pues la atención se centró en el accidente y no en los momentos positivos vividos en el reality show

Facundo denuncia amenazas a su

Así era la esclavitud en México en 1960 durante el tiempo de ‘Las Poquianchis’

Las condenas a las hermanas González Valenzuela se basaron en testimonios y pruebas que documentaron homicidios, secuestros y explotación sexual de jóvenes y niñas

Así era la esclavitud en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a mujer embarazada sin

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

ENTRETENIMIENTO

Facundo denuncia amenazas a su

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes juegan ‘Adivina quién’ improvisado

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?