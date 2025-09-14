Beca Rita Cetina 2025: quiénes no podrán hacer el registro a partir del 15 de septiembre para recibir mil 900 pesos bimestrales

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este apoyo económico es que ninguna alumna y alumno de este nivel educativo se quede sin estudiar por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar acudiendo a la escuela.

La Beca Rita Cetina es entregada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El monto total destinado bimestralmente en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar va dirigido para que los menores de edad puedan comprar útiles escolares, uniformes, libros, alimentos o lo que les sea necesario para continuar y culminar sus estudios de educación básica.

Desde hace algunos meses, Mario Delgado, titular de la SEP, anunció que este mes de septiembre comenzaría una nueva etapa de registro de la Beca Rita Cetina.

Este proceso arrancará este lunes 15 de septiembre y algunas personas que no forman parte de este programa social quieren saber si pueden inscribir a sus hijas o hijos.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y su titular Julio León aclararon quiénes son las personas que no pueden llevar a cabo el registro en esta primera etapa a partir del lunes 15 de septiembre.

¿Qué beneficiarios no pueden hacer el registro de la Beca Rita Cetina en este lunes 15 de septiembre?

Los beneficiarios que no pueden hacer el registro de la Beca Rita Cetina, el cual la plataforma correspondiente abrirá este lunes 15 de septiembre, serán estudiantes de preescolar y primaria.

En redes sociales, se rumoró que en esta etapa ya se incluiría a alumnas y alumnos de preescolar y primaria, pero autoridades de la Coordinación Nacional de Becas, dependencia que se encarga de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social, aclararon la situación.

El registro es únicamente para estudiantes de secundaria pública en todo el país, principalmente para los de nuevo ingreso a secundaria.

Por lo tanto, si tu hija o hijo pasó de sexto de primaria a primero de secundaria el pasado lunes 1 de septiembre, fecha en que arrancó el ciclo escolar 2025-2026, se deberá registrar a la Beca Rita Cetina desde este lunes 15.

El proceso de inscripción a este programa social comenzará como se mencionó anteriormente este lunes 15 de septiembre y finalizará el martes 30 del presente mes.