Detienen a Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús que fue arrollado por tren en Edomex y que dejó 10 muertos

La orden de aprehensión fue cumplimentada en Michoacán

Por Luis Contreras

El accidente sucedió en la Carretera Federal Atlacomulco-Maravatío (Reuters TV/via REUTERS)

Autoridades del Estado de México informaron el arresto de Gustavo Alfredo “N”, sujeto que conducía un autobús que fue impactado por un tren en Atlacomulco y que dejó 10 personas muertas. Se le acusa de homicidio y lesiones.

La captura de dicho hombre fue compartida por la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) el 14 de septiembre y fue realizada en Morelia, Michoacán.

De igual manera, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la detención y destacó que fue derivada de la colaboración entre las instituciones referidas.

El hombre capturado (FGE Michoacán)

"En acción coordinada, este día personal de la #FiscalíaMich y @SSeguridad_Mich, detuvo a presunto responsable del percance registrado el pasado 8 de septiembre en #Atlacomulco; hecho en el que 10 personas murieron“, compartió la Fiscalía de Michoacán.

La captura de Gustavo Alfredo “N” fue realizada en Villas del Pedregal y será llevado al Estado de México para que enfrente los cargos referidos.

"El detenido era quien conducía el autobús siniestrado contra un tren durante los hechos ocurridos el lunes 8 de septiembre, donde 10 personas perdieron la vida“, es parte del informe de la Fiscalía del Edomex.

Los primeros informes de Protección Civil referían que había ocho personas muertas y 45 heridas como consecuencia del accidente, posteriormente la cifra actualizada a 10 personas sin vida y 55 heridas.

Fue el pasado 8 de septiembre que un autobús de la empresa Herradura de Plata quedó atascado en las vías de un tren, en la zona industrial de la Carretera Federal Atlacomulco-Maravatío.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso para apoyar con los trabajos de emergencia.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

