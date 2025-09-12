México

Cae “Delta” en Michoacán, objetivo prioritario ligado a secuestros y homicidios

Dichos sujeto cuenta con cinco órdenes de aprehensión y al parecer operaba en al menos tres municipios

Por Luis Contreras

El hombre asegurado (SSP Michoacán)
Las autoridades de Michoacán informaron el arresto de un hombre identificado como objetivo prioritario y quien es investigado por su presunta participación en diversos delitos. Hay cinco órdenes de aprehensión en contra del hombre recientemente capturado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó el 11 de junio el arresto de Mario Arturo “N”, quien es identificado con los alias Calabazo y/o Delta, quien es acusado de actividades de extensión y venta de narcóticos en los municipios de Morelia, Zamora y Uruapan.

“En conjunto con la @SSPCMexico, el #EjércitoMexixano (SIC), la @GN_MEXICO_ y la @fiscaliamich detuvimos en Zamora a un objetivo prioritario, quien cuenta con 5 órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado”, es parte del mensaje de las autoridades.

Capturado con metanfetamina y marihuana

(FGE Michoacán)
Horas antes, poco después de las 10:00 de la noche del 10 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó el arresto. La institución detalla que el hombre fue capturado cuando estaba en posesión de sustancias ilícitas.

Fue en el fraccionamiento Las Fuentes, ubicado en Zamora que los agentes arrestaron a Mario Arturo “N”, en posesión de presunta metanfetamina y marihuana. Además, las investigaciones continuarán dado que podría estar ligado con otros hechos delictivos.

“Existen datos que relacionan al detenido en otros hechos constitutivos de delito que se han presentado en diferentes puntos de la región”, agregó la Fiscalía de Michoacán.

Ataque contra agentes de seguridad deja un Guardia Civil muerto

Un miembro dela Guardia Civil
Un miembro dela Guardia Civil fue asesinado (SSP Michoacán/Ilustrativa)

Por su parte, el 11 de septiembre ocurrió un ataque contra elementos de seguridad, hecho que dejaron un efectivo de la Guardia Civil muerto y un par más heridos. Además, por estas acciones fue detenido un hombre armado en el autopista de Occidente.

La SSP Michoacán detalló que el ataque contra los uniformados sucedió en los límites entre Michoacán y Jalisco, específicamente en el municipio de Vista Hermosa, a la altura del kilometro 391.

Reportes periodísticos indican que los atacantes iban en una camioneta, los agentes repelieron el ataque, pero tres efectivos fueron heridos. Cuando llegaron los equipos de emergencia confirmaron que uno de los uniformados ya no contaba con signos vitales.

Mientras que el pasado 27 de agosto fue capturado René “B”, alias El Rhino, un sujeto identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los reportes del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

