Tren embiste camión de pasajeros en Atlacomulco, Edomex, y deja 8 muertos y 45 heridos

Los hechos ocurrieron en la carretera Atlacomulco-Maravatío Crédito: FotoX/@josuealeexis

Durante las primeras horas de este lunes, 8 de septiembre, la zona industrial de la Carretera Federal Atlacomulco-Maravatío presenció un fatídico accidente en donde se reporta la muerte de al menos 8 personas y hasta 45 heridos.

Según información de Protección Civil del Estado de México, los hechos se dieron luego de que un camión de pasajeros, perteneciente a la empresa ‘Herradura de Plata’ fuera impactado por el ferrocarril que atraviesa el área. En imágenes captadas en el lugar se puede observar que el transporte era de doble piso, por lo que los viajeros en la zona superior fueron los más afectados.

A través de sus redes sociales, Protección Civil detalló que en el lugar ya se encuentran elementos del SUEM, de la Cruz Roja, de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, uniformados de la Fiscalía mexiquense y se recibió el apoyo de compañeros de Jocotitlán y San Felipe del Progreso quienes ya trabajan en el rescate de quienes aún se encuentran atrapados.

Gobierno municipal se pronuncia al accidente

Luego de que se hiciera público el accidente, las autoridades locales extendieron sus condolencias para los familiares de las víctimas y anunciaron el apoyo para sus seres queridos y los pasajeros que aún requieren de atención médica.

“El Ayuntamiento de Atlacomulco informa a la ciudadanía que el día de hoy se registró un lamentable accidente en las vías del tren de nuestro municipio, en la Zona Industrial, donde un camión de pasajeros fue impactado por un tren”.

“Desafortunadamente, este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas., lo que enluta profundamente a nuestra comunidad. Expresamos nuestra más sincera solidaridad a las familias afectadas en este momento”, se lee en el comunicado oficial del municipio.

Del mismo modo, emitieron una serie de sugerencias para las personas que se encuentran en la zona, destacaron que es necesario mantener la zona ‘limpia’ para iniciar las indagaciones y, sobre todo, tener respeto por los fallecidos:

“Pedimos a la población:

Guardar respeto y consideración hacia las víctimas y sus familias.

Mantener la calma y actuar con responsabilidad.

Evitar acercarse a la zona del accidente para agilizar las labores de los cuerpos de emergencia.

Tomar precauciones y considerar vías alternas de tránsito."

Las autoridades ya están trabajando para brindar atención a los lesionado. (Ayuntamiento de Atlacomulco)

Esto último derivado de que los oficiales de tránsito cerraron el paso de la carretera por ambos lados lo que ha obligado a los conductores a buscar otras rutas para poder llegar a sus destinos. Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerá bloqueado el tramo.

De acuerdo con Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, tras lo sucedido, elementos de seguridada lograron detener al conductor del autobús quien será puesto a disposición de la Policía Municipal para que se determine cuál será su situación jurídica.