Empresa de autobuses responde al accidente en la carretera de Atlacomulco-Maravatio

Un accidente en la carretera Atlacomulco Maravatio dejó ocho víctimas mortales y al menos 45 heridos, horas después del impacto, la empresa del autobús implicado respondió al suceso, lamentando el hecho.

HP Herradura de Plata expresó su solidaridad hacia las familias de las víctimas y aseguró haber activado un protocolo de emergencia para asistencia médica, psicológica y de traslados.

“Con profundo pesar, lamentamos el accidente ocurrido esta mañana en el cruce ferroviario de la carretera Atlacomulco-Maravatio. En este trágico hecho desafortunadamente, hubo pérdidas humanas y personas lesionadas

Nuestra solidaridad y pensamientos están con las familias de las victimas Desde el primer instante, activamos nuestros protocolos de emergencia para brindar acompañamiento integral a los afectados, incluyendo asistencia médica. psicológica, legal y logistica", se pudo leer.

De igual manera, la empresa responsable del autobús que fue impactado por el tren de carga, aseguró estar en comunicación con las autoridades durante las investigaciones.

“Estamos colaborando con las autoridades competentes, proporcionando toda la información necesaria para el esclarecimiento de lo sucedido. Agradecemos el trabajo de los equipos de emergencia, autoridades locales y estatales que han brindado apoyo inmediato en la zona del accidente” mencionó la empresa HP Herradura de Plata en su comunicado oficial.

Qué pasó en Atlacomulco

El bloqueo total de la carretera federal Atlacomulco-Maravatío, tras el choque entre un tren y un autobús de pasajeros, ha obligado a los conductores a buscar rutas alternativas y ha generado una situación de emergencia en la región. El accidente, ocurrido en la madrugada del 8 de septiembre en la zona industrial de Atlacomulco, Estado de México, dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 55 lesionadas, según datos actualizados de la Secretaría de Salud del Estado de México.

El incidente se produjo cuando un autobús de la línea Herradura de Plata, que había partido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, fue embestido por un tren de la empresa Kansas City Southern de México. De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil del Estado de México, el vehículo de pasajeros era de doble piso, lo que provocó que los ocupantes del nivel superior sufrieran las consecuencias más graves del impacto.

Las imágenes captadas en el lugar muestran la magnitud del siniestro y la rápida movilización de los equipos de emergencia. Elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Cruz Roja, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), junto con personal de los municipios de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, participaron en las labores de rescate y atención a los heridos.