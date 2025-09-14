México

Canelo vs Crawford: este fue el motivo por el que a Fey le impidieron cantar el Himno Nacional

Ante la negativa de la plataforma, la artista mexicana se las ingenió para cumplir con su compromiso

Por Víctor Cisneros

Fey compartió en Instagram un video de su interpretación ante el boxeador y su equipo. (@fey, Instagram)

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford no sólo dejó una derrota histórica para el boxeador mexicano, también generó polémica fuera del ring. La cantante Fey, quien había sido invitada para entonar el Himno Nacional Mexicano antes del combate, se quedó con las ganas de hacerlo en el escenario principal de Las Vegas.

De acuerdo con reportes de medios y publicaciones en redes sociales, Fey viajó hasta Nevada con la idea de cumplir con la tradición de abrir el evento con el himno, como suele ocurrir en las peleas de boxeadores mexicanos, especialmente en el marco de las celebraciones por el 15 de septiembre. Sin embargo, horas antes de que comenzara el encuentro, Netflix –que transmitió la pelea– anunció que no habría ceremonia de himnos nacionales, rompiendo con la costumbre que ha acompañado a Canelo en cada defensa de título.

La decisión generó molestia entre los fanáticos, quienes consideraron que la ceremonia era parte del espectáculo y del simbolismo patriótico de estas fechas.

Fey cantó el himno para el Canelo y compartió el video en sus plataformas digitales. (@fey, Instagram)

Fey interpretó el Himno en privado

Aunque no pudo hacerlo frente al público, Fey decidió no desaprovechar la preparación que había tenido para el evento. La cantante compartió en Instagram un video en el que aparece dentro del vestuario del Canelo, interpretando el Himno Nacional en un momento íntimo y simbólico para el equipo.

En la grabación, realizada con un celular, se aprecia a la artista cantando frente a Álvarez y a un pequeño grupo de colaboradores. Incluso se observa que acompañó su interpretación con movimientos de brazos, dándole un toque de teatralidad.

El detalle no pasó desapercibido para los internautas, quienes detectaron un ligero error de pronunciación en el verso “retiemble en sus centros la tierra”, ya que Fey habría cantado “retiembla en sus centros la tierra”. A pesar de la crítica, muchos aplaudieron su compromiso de mantener viva la tradición, aunque fuera en un entorno privado.

El boxeador agradeció a Fey
El boxeador agradeció a Fey por su gesto. (@fey, Instagram)

La derrota de Canelo

La polémica en torno al Himno quedó opacada por el resultado del combate. En una de las sorpresas más grandes en la historia reciente del boxeo, Terence Crawford derrotó a Saúl Álvarez por decisión unánime (116-112, 115-113, 115-113), arrebatándole los títulos de las 168 libras y convirtiéndose en el primer campeón indiscutido en tres divisiones.

Con esta victoria, Crawford rompió los pronósticos, mantuvo su invicto y puso fin a la era de dominio del Canelo, consolidándose como una leyenda viviente del boxeo mundial.

Terence Crawford derrotó a Saúl
Terence Crawford derrotó a Saúl Álvarez por decisión unánime.

