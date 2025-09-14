México Deportes

Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

De acuerdo con Salvador Rodríguez, Fey habría sido la encargada de entonar el canto patriótico

Por Jazmín González

Guardar
El himno Nacional no estará
El himno Nacional no estará presente en la pelea de Canelo Álvarez vs Crawford

La pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford ha sufrido un cambio de último momento. De acuerdo con Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, el Himno Nacional Mexicano no será entonado durante el combate.

“Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en Canelo vs Crawford“, informó a través de su cuenta de X.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Cuál es la razón por la que no se entonará el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Canelo vs Crawford

Según Fernanda Familiar, conductora de Imagen Televisión, compartió, la razón por la que no se entonará el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Canelo vs Crawford, es por decisión de Netflix.

“Netflix acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro”, se lee al principio de su publicación.

Posteriormente, agrega: “Es impensable que Netflix tome una decisión así. Nuestro Himno Nacional siempre debe de representarnos antes de una pelea y sobre todo en esta, tan significativa”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La noticia de la comunicadora fue compartida por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, quien previamente dio a conocer problemas con la organización, pues no le permitirían subir al cuadrilátero a colocar el cinturón al vencedor.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezTerence CrawfordSaúl Canelo ÁlvarezBoxeoCrawfordSaúl ÁlvarezCanelo vs Crawfordmexico-deportes

Más Noticias

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

Este domingo se vivirá un duelo decisivo en el diamante, con dos escuadras buscando dar un paso firme hacia la cima en una contienda llena de historia y emoción

Diablos Rojos de México vs

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Algunos aficionados esperan que en algún momento se dé un combate entre el Bandera Roja y el tapatío

David Benavidez descarta pelea contra

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo

El chihuahuense logró un récord nacional con 21.97 metros en Tokio 2025, superando a Fabbri y convirtiéndose en subcampeón mundial

Uziel Muñoz hace historia y

Noche UFC 2025: Diego Lopes, el brasileño que eligió México para triunfar en las artes marciales mixtas

Lopes asegura que su compromiso con México es real y busca conectar tanto con seguidores brasileños como mexicanos

Noche UFC 2025: Diego Lopes,

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas

El tapatío y el estadounidense combatirán esta noche por el campeonato indiscutido de las 168 libras en busca de aumentar su legado

Canelo Álvarez vs Terence Crawford:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Justicia, cero encubrimiento y cero

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

Presuntos sicarios del CJNG niegan realizar extorsiones en Ensenada

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Gen V: la serie derivada

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

De qué murió Marian Izaguirre, influencer que fue reportada como desaparecida en Michoacán y localizada cinco días después

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

DEPORTES

Diablos Rojos de México vs

Diablos Rojos de México vs Charros de Jalisco: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego 4 de la Serie del Rey?

David Benavidez descarta pelea contra Canelo Álvarez a corto plazo: “No quiero vivir en un mundo de fantasía”

Uziel Muñoz hace historia y gana la medalla de plata en lanzamiento de bala durante el mundial de Atletismo

Noche UFC 2025: Diego Lopes, el brasileño que eligió México para triunfar en las artes marciales mixtas

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: minuto a minuto de la pelea hoy sábado 13 de septiembre en Las Vegas