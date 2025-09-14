Pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford no tendrá Himno Nacional Mexicano por esta razón

El himno Nacional no estará presente en la pelea de Canelo Álvarez vs Crawford

La pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford ha sufrido un cambio de último momento. De acuerdo con Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, el Himno Nacional Mexicano no será entonado durante el combate.

“Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en Canelo vs Crawford“, informó a través de su cuenta de X.

(captura de pantalla)

Cuál es la razón por la que no se entonará el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Canelo vs Crawford

Según Fernanda Familiar, conductora de Imagen Televisión, compartió, la razón por la que no se entonará el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Canelo vs Crawford, es por decisión de Netflix.

“Netflix acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro”, se lee al principio de su publicación.

Posteriormente, agrega: “Es impensable que Netflix tome una decisión así. Nuestro Himno Nacional siempre debe de representarnos antes de una pelea y sobre todo en esta, tan significativa”.

(Captura de pantalla)

La noticia de la comunicadora fue compartida por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, quien previamente dio a conocer problemas con la organización, pues no le permitirían subir al cuadrilátero a colocar el cinturón al vencedor.