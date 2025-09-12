México

Yolanda Andrade habla de la supuesta ‘macumba’ en su contra: “Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan”

La conductora compartió una actualización sobre su estado de salud; reveló que sufrió una aparatosa caída por su enfermedad

Por Adriana Castillo

(Instagram/@montseyjoetv)
(Instagram/@montseyjoetv)

Yolanda Andrade asistió a una misa que se celebró en honor a Silvia Pinal en la Ciudad de México. Ahí, sostuvo un encuentro con medios donde respondió preguntas sobre su estado de salud y los rumores de supuesta brujería como el origen de su enfermedad.

“Yo no creía. Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan. Como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba, y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien, que esas cosas se regresan y que por favor me dejara en paz, que no era para tanto. Ojalá lo hayas entendido porque se regresa”, declaró.

Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco
Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco

La conductora no reveló el nombre de la supuesta persona que estaría detrás de ello; sin embargo, en redes sociales se ha señalado a Verónica Castro debido a un supuesto conflicto por el cual habrían terminado su amistad.

“No voy a dar nombres, yo solo dije que hay una bruja por ahí. La justicia divina existe, aparte no solo yo, toda la gente que reza por mí, contra eso Dios sabe qué onda, y lo más triste es que eso se va de reversa y en quien más te duela”, dijo.

Yolanda Andrade se ausentó de
Yolanda Andrade se ausentó de las grabaciones del programa "Montse & Joe" por temas de salud. Foto: Vibra Radio Sinaloa, YT

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su estado de salud?

La conductora, reconocida por su franqueza y sentido del humor, mostró una actitud positiva ante las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses.

“El diagnóstico no importa, lo que importa es la actitud. Llora, revuélcate, resígnate. Estoy enferma de la próstata”, comentó entre risas.

Andrade compartió detalles sobre el proceso que ha vivido desde que comenzó a experimentar los síntomas de una enfermedad cuyo diagnóstico específico ha preferido mantener en reserva, pero que según contó, afecta al 1% de las mujeres.

(IG: @yolandaamor // @vrocastroficial)
(IG: @yolandaamor // @vrocastroficial)

“No podía caminar, no podía hablar, no podía ver y he tenido unos médicos maravillosos; lloraba mucho, no podía dormir ni pararme, me caía”, relató. Además, reveló que una reciente caída, consecuencia de su condición, le provocó una lesión en el pie.

El hermetismo sobre el padecimiento de la conductora ha desatado rumores en redes sociales, incluso se ha llegado a especular que tendría un aneurisma cerebral o esclerosis múltiple.

Sin embargo, Yolanda Andrade no ha confirmado ni desmentido los rumores.

