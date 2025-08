Yolanda Andrade reacciona al mensaje que Verónica Castro le mandó por su problemas de salud |Video

(Captura Televisa // TikTok: Unicable)

Varios medios de comunicación captaron a Yolanda Andrade caminando por la Ciudad de México durante la mañana de este miércoles 6 de agosto y, como era de esperarse, la interceptaron para cuestionarla sobre su estado de salud.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes (...) Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, declaró.

La conductora no reveló detalles sobre dichos diagnósticos; sin embargo, anteriormente se especuló que unos análisis habrían arrojado un aneurisma cerebral, mientras que otros supuesta esclerosis múltiple.

La conductora habló sobre su estado de salud IG: @vengalaalegria

Yolanda Andrade reacciona al mensaje que le mandó Verónica Castro

Fue en junio de 2025 cuando Verónica Castro fue interceptada por la prensa afuera del Auditorio Nacional y cuestionada sobre los rumores de supuesta que habría hecho supuesta brujería a Yolanda Andrade por decir que su relación era más que una amistad.

“Que tenga mucha salud, que Dios la guarde. ‘Macumba’, solamente la hago en el escenario”, declaró entre risas.

Ahora, Yolanda Andrade fue cuestionada al respecto y su respuesta fue contundente: “Yo siempre le mando buenos deseos”.

Información en desarrollo...