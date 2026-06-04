Se fuga secuestrador durante traslado en Puebla: dos custodios quedan bajo investigación por posible complicidad

Como parte de la investigación, dos custodios fueron puestos a disposición de las autoridades. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Un hombre vinculado a proceso por secuestro escapó durante un traslado penitenciario realizado en Puebla, hecho que derivó en un operativo de búsqueda y en una investigación contra dos policías custodios encargados de su vigilancia.

La evasión ocurrió a la altura del municipio de Amozoc, cuando Luis Ángel N. era trasladado desde la Casa de Justicia de Tehuacán hacia la ciudad de Puebla, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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Tras la fuga, corporaciones de seguridad desplegaron acciones de localización en la zona y en puntos cercanos con el objetivo de ubicar al detenido. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han informado sobre su reaprehensión.

Luis Ángel N. se encontraba vinculado a proceso por el delito de secuestro. Reportes relacionados con su captura lo identificaron previamente con el alias de “El Tamara”, aunque ese dato no fue incluido en la información oficial difundida tras el incidente.

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El caso también abrió una investigación para esclarecer cómo ocurrió la evasión. La Secretaría de Seguridad Pública dio vista a la Fiscalía General del Estado, que llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

(Crédito: Secretaría de Seguridad de Puebla)

Como parte de ese procedimiento, dos policías custodios que participaban en el traslado fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales mientras se desarrollan las indagatorias.

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De manera paralela, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios inició una investigación administrativa para establecer las circunstancias en las que ocurrió la fuga y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a este tipo de traslados.

Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre el mecanismo utilizado por el detenido para escapar ni han informado si existen personas adicionales bajo investigación. Mientras tanto, continúa el operativo para localizar al hombre procesado por secuestro y esclarecer las condiciones en las que logró evadir la custodia penitenciaria.

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Puebla registró otra fuga durante un traslado, dos custodios también quedaron bajo investigación en 2024

La evasión de Luis Ángel N. ocurrió menos de dos años después de otro caso similar registrado en Puebla. En noviembre de 2024, un interno identificado como Eliud N., vinculado a delitos relacionados con robo de vehículos, escapó mientras era trasladado de regreso al penal de San Miguel tras una audiencia judicial. De acuerdo con los reportes difundidos entonces, el detenido logró abandonar la unidad oficial durante el trayecto, lo que provocó un operativo de búsqueda y la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga.

Al igual que en el caso ocurrido este jueves en Amozoc, las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía a los dos custodios responsables del traslado mientras se determinaba si existieron omisiones o algún grado de responsabilidad en la evasión del interno. La investigación se centró en reconstruir la mecánica de los hechos y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables a este tipo de movilizaciones.

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Días después, autoridades estatales informaron la reaprehensión de Eliud N. en la ciudad de Puebla. El detenido fue localizado durante un operativo coordinado por corporaciones estatales y federales, mientras continuaban las investigaciones sobre la actuación del personal encargado de su custodia.

Este antecedente coloca la fuga de Luis Ángel N. dentro de una serie de incidentes recientes ocurridos durante traslados penitenciarios en la entidad, procedimientos que han derivado no sólo en operativos de búsqueda, sino también en investigaciones contra el personal responsable de la vigilancia de los internos.

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