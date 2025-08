¿Yolanda Andrade contará su historia con Verónica Castro en una bioserie? Esto dijo

Yolanda Andrade entrevistó a Verónica Castro en 2003 para el programa "Las hijas de la madre tierra" (Foto: Unicable)

Después de varias semanas lejos del medio artístico nacional por sus problemas de salud, Yolanda Andrade reapareció este miércoles 6 de agosto en la Ciudad de México.

La conductora se encontraba caminando con su hermana cuando varios medios de comunicación la interceptaron para cuestionarla sobre su estado de salud.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes (...) Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, declaró.

Yolanda Andrade habla sobre su posible bioserie

En ese mismo acercamiento con la prensa, la conductora fue cuestionada sobre el mensaje que le mandó Verónica Castro por sus problemas de salud.

“Yo siempre le mando bendiciones”, dijo.

Bajo este contexto, Andrade confesó que está considerando seriamente hacer su propia bioserie y para ello buscaría a Roberto Gómez Fernández -productor hijo de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’- y Michel Sáenz Castro -hijo de Verónica Castro-.

“Después le voy a decir a Roberto Gómez Fernández que me haga mi bioserie y que la haga Michel. La prensa no sabe muchas cosas (...) hay muchas cosas que debemos compartir los artistas porque hay gente que canta muy bonito, actúa muy bonito, pero todos tenemos que pagar un recibo de la luz”, contó.

Eso no fue todo, también reveló si ha considerado incluir su historia con Verónica Castro en la bioserie.

“Lo hemos hablado mucho, pero no es apta para niños, para niños de pecho”, dijo con su característico sentido del humor.

Yolanda Andrade no mencionó nada más al respecto.

Cabe recordar que las conductoras llevan varios años envueltas en controversia por unas declaraciones que Yolanda Andrade hizo sobre su relación, pues dejó entrever que habrían llegado a ser más que amigas.