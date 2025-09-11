Sheinbaum mantendrá apoyo a víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia: “Lo que se necesite”

CRÉDITO: Presidencia

Durante la Conferencia del Pueblo de este jueves 11 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Sheinbaum señaló que desde el inicio del incidente han estado en coordinación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como con los equipos de emergencia.

La presidenta reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud en la atención a los afectados y subrayó que se han mantenido atentos a la situación.

También destacó el trabajo de la Secretaría de Salud al brindar cuidados “Han estado muy pendientes”, así como de la Secretaría de Defensa Nacional, Marina y Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, quien “Desde el primer momento estuvo ahí”.

Sheinbaum expresó solidaridad con los familiares de las víctimas e indicó que el apoyo institucional continuará para cubrir todas las necesidades que surjan a raíz de la explosión:

“Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite, vamos a estar ahí”, afirmó.

