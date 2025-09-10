Explosión de pipa en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: continúan trabajos de enfriamiento en la zona

La Cruz Roja informa que mantiene 10 ambulancias en la zona de la explosión de la pipa. La institución informó que hay 3 menores en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
La volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP en la colonia Ermita Zaragoza, dentro de la alcaldía Iztapalapa, desencadenó una explosión que dejó 57 personas heridas por quemaduras de segundo y tercer grado, de igual forma, afectó a por lo menos 18 vehículos y una motoneta.
Cristian Raymundo Sumano Salazar, Subsecretario de Control de Tránsito, informa las alternativas viales debido al cierre parcial de la autopista México-Puebla por la explosión de la pipa. Desde el Estado de México a la CDMX las sugerencias son el Circuito Mexiquense, la pista Texcoco-Lechería y Texcoco-Pantitlán.
De la CDMX al Estado de México las alñternativas son el Eje 5, el Eje 6, salir por las torres y reincorporarse a la pista México-Puebla.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, lamenta la explosión de la pipa y reconoce el actuar de las autoridades.
Cerca de las 14:20 horas de este miércoles 10 de septiembre se registró un incendio en el puente de La Concordia derivado de la explosión de una pipa de gas. De inmediato, la zona de Santa Marta fue acordonada, por lo que suspendieron el transporte público, la estación de la Línea A del Metro se vio afectada.
Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC reabrió la circulación en la autopista México-Puebla al oriente a partir del Eje 6 Sur. El sentido opuesto continua cerrado.
Cablebús reabre la estación Santa Marta de la línea 2. El servicio opera con normalidad.
Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acudió a Santa Marta tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia. Ofreció una conferencia de prensa para actualizar el número de lesionados tras la emergencia. De los 18 heridos preliminares que se manejaba, la cifra aumentó a 57 personas lesionadas.
Martí Batres, director del ISSSTE, informó que el Hospital General “José María Morelos y Pavón” atiende a 17 heridos del incidente y el “General Ignacio Zaragoza” recibió a 4. Todos con quemaduras de diversos grados.