Explosión de pipa en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: continúan trabajos de enfriamiento en la zona

El vehículo transportaba gas, volcó e hizo explosión cerca del Puente de la Concordia

Por Joshua Espinosa

Hasta el momento no se
Hasta el momento no se registran muertos por la explosión de la pipa. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

En pocas líneas:

23:46 hsAyer

La Cruz Roja informa que mantiene 10 ambulancias en la zona de la explosión de la pipa. La institución informó que hay 3 menores en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

23:34 hsAyer

Explosión en Santa Martha: captan a personas huyendo del accidente con una pipa de gas

El accidente dejó 57 heridos por quemaduras y varios vehículos afectados

Por Mariana L. Martínez

La onda de calor y
La onda de calor y la llamarada se expandieron al menos 10 metros. CRÉDITO: SGIRPC_CDMX

La volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP en la colonia Ermita Zaragoza, dentro de la alcaldía Iztapalapa, desencadenó una explosión que dejó 57 personas heridas por quemaduras de segundo y tercer grado, de igual forma, afectó a por lo menos 18 vehículos y una motoneta.

Leer la nota completa
23:31 hsAyer

Cristian Raymundo Sumano Salazar, Subsecretario de Control de Tránsito, informa las alternativas viales debido al cierre parcial de la autopista México-Puebla por la explosión de la pipa. Desde el Estado de México a la CDMX las sugerencias son el Circuito Mexiquense, la pista Texcoco-Lechería y Texcoco-Pantitlán.

De la CDMX al Estado de México las alñternativas son el Eje 5, el Eje 6, salir por las torres y reincorporarse a la pista México-Puebla.

23:25 hsAyer

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, lamenta la explosión de la pipa y reconoce el actuar de las autoridades.

23:14 hsAyer

Incendio en el Puente de la Concordia: Línea A del Metro reanuda servicio en Santa Martha

El servicio del Trolebús y Cablebús también se vio afectado, no hay transporte público en Santa Marta

Por Luz Coello

Suspenden servicio de transporte del
Suspenden servicio de transporte del STC Metro y Trolebús en Santa Marta (Especial)

Cerca de las 14:20 horas de este miércoles 10 de septiembre se registró un incendio en el puente de La Concordia derivado de la explosión de una pipa de gas. De inmediato, la zona de Santa Marta fue acordonada, por lo que suspendieron el transporte público, la estación de la Línea A del Metro se vio afectada.

Leer la nota completa
23:11 hsAyer

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC reabrió la circulación en la autopista México-Puebla al oriente a partir del Eje 6 Sur. El sentido opuesto continua cerrado.

23:09 hsAyer

Cablebús reabre la estación Santa Marta de la línea 2. El servicio opera con normalidad.

23:06 hsAyer

Clara Brugada confirma 57 heridos, 19 de ellos graves tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia

La Calzada Ignacio Zaragoza y la autopista México - Puebla presentan tránsito lento por maniobras de enfriamiento

Por Luz Coello

Derivado de la volcadura de
Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acudió a Santa Marta tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia. Ofreció una conferencia de prensa para actualizar el número de lesionados tras la emergencia. De los 18 heridos preliminares que se manejaba, la cifra aumentó a 57 personas lesionadas.

Leer la nota completa
23:06 hsAyer

Incendio en el Puente de la Concordia: Línea A del Metro reanuda servicio en Santa Martha

El servicio del Trolebús y Cablebús también se vio afectado, no hay transporte público en Santa Marta

Por Luz Coello

Suspenden servicio de transporte del
Suspenden servicio de transporte del STC Metro y Trolebús en Santa Marta (Especial)

Cerca de las 14:20 horas de este miércoles 10 de septiembre se registró un incendio en el puente de La Concordia derivado de la explosión de una pipa de gas. De inmediato, la zona de Santa Marta fue acordonada, por lo que suspendieron el transporte público, la estación de la Línea A del Metro se vio afectada.

Leer la nota completa
23:02 hsAyer

Martí Batres, director del ISSSTE, informó que el Hospital General “José María Morelos y Pavón” atiende a 17 heridos del incidente y el “General Ignacio Zaragoza” recibió a 4. Todos con quemaduras de diversos grados.

