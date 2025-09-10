Explosión de pipa en calzada Ignacio Zaragoza en vivo: continúan trabajos de enfriamiento en la zona

Incendio en el Puente de la Concordia: Línea A del Metro reanuda servicio en Santa Martha El servicio del Trolebús y Cablebús también se vio afectado, no hay transporte público en Santa Marta

Suspenden servicio de transporte del STC Metro y Trolebús en Santa Marta (Especial)

Cerca de las 14:20 horas de este miércoles 10 de septiembre se registró un incendio en el puente de La Concordia derivado de la explosión de una pipa de gas. De inmediato, la zona de Santa Marta fue acordonada, por lo que suspendieron el transporte público, la estación de la Línea A del Metro se vio afectada.