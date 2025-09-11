México

La mañanera de hoy 11 de septiembre | Sheinbaum lamenta explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa; condena asesinato del activista Charlie Kirk

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

Vive saludable, vive feliz

La evidencia global es contundente, reducir el consumo de productos dañinos, como el refresco, mejora la salud individual y poblacional, además de fortalecer las capacidades productivas, y generan recursos que pueden ser destinados a la salud y la educación.

Es una medida, una política probada que se aplica en más de 119 países del mundo.

En Reino Unido, Sudáfrica, Chile y Estados Unidos lograron reducir el consumo de azúcar entre otras medidas benéficas.

El incrementar el IEPS es para disminuir el consumo de refresco de los mexicanos, es decir, 15 cucharadas de azúcar de un promedio de consumo de 166 litros por persona.

Las bebidas azucaradas tienen cero valor nutricional, incrementan las las muertes prevenibles y prevalencia del síndrome metabólico, además de ser la principal fuente de azúcar en la dieta mexicana.

  • Los refrescos y los edulcorantes no solo causan obesidad sino mutilan, enferman y matan.
  • 1 de cada 3 niños tiene obesidad o sobrepeso.
  • Más de 100 mil personas son dializadas.
  • En México se realizan más de 227 mil amputaciones anuales vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas.
  • 1 de cada 3 muertes por infarto están vinculadas al tema.
  • La diabetes causa más de 100 mil muertes anuales.
  • En 40 años la sociedad mexicana pasó de ser una población sana a enferma.

Todos los sistemas de salud del país destinan conjuntamente cerca de 180 mil millones de pesos a atender las consecuencias médicas del sobrepeso y obesidad.

Anualmente el sector salud destina 415 mil pesos por paciente al año, cifra insostenible. De seguir así el país no será capaz de soportar dicha carga.

El incremento del IEPS en los refrescos pasa de 1.65 a 3.1 pesos por litro.

Con tal medida se espera una reducción del 7% en el consumo de refrescos, lo que representa un ahorro de 41 mil millones de pesos que serán destinados de manera integra a la salud de los mexicanos.

12:40 hsHoy

Comenzó la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien señaló que se hablará del incremento al IEPS para bebidas azucaradas, para que no se abuse en su consumo por los efectos que causan a la salud.

De igual forma lamentó lo ocurrido en el Puente la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, tras la explosión de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP dejando como saldo -provisional- de cuatro muertos y 90 heridos.

Hemos estado ayudando al gobierno de la CDMX, los sistemas de salud, defensa, marina y protección civil en todo lo que se necesite estamos muy pendientes.

También condenó el asesinato del activista Charlie Kirk, estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política.

Derivado de la volcadura de
Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM
12:40 hsHoy

Hoy es jueves, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno y temas de relevancia nacional e internacional.

Minuto a minuto de la Conferencia del Pueblo en Infobae

