La forma correcta de tomar vinagre de manzana antes de cada comida para mejorar la digestión y perder peso rápido

Esta es la forma correcta de tomar vinagre de manzana antes de cada comida para mejorar la digestión y perder peso (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El vinagre de manzana ha ganado popularidad y fama en los últimos años como parte de una dieta equilibrada, gracias a sus múltiples propiedades digestivas y metabólicas.

Sin embargo, su consumo debe realizarse de manera controlada para aprovechar al máximo sus beneficios sin poner en riesgo la salud. Pues si bien tiene múltiples propiedades curativas, un mal uso de este producto también puede ser perjudicial para la salud.

Este producto, también conocido como fermento de sidra de manzana, es un líquido resultante de la fermentación del jugo de manzana. Durante este proceso, los azúcares naturales se transforman primero en alcohol y luego en ácido acético, su principal componente activo.

Contiene vitaminas, minerales, flavonoides y la “madre del vinagre”, un conjunto de bacterias y levaduras beneficiosas. Este producto natural es conocido por sus propiedades digestivas, metabólicas y antioxidantes, que ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre, mejorar la digestión y promover la salud cardiovascular. Se utiliza en la cocina, en remedios caseros y como complemento en planes de alimentación saludable.

Este producto ha ganado protagonismo en los últimos años como parte de una dieta equilibrada, gracias a sus múltiples propiedades digestivas y metabólicas (Freepik)

Vinagre de manzana: la importancia de tomarlo 20 minutos antes o después de las comidas

El momento ideal para ingerir vinagre de manzana es 20 minutos antes de cada comida principal. Según expertos como la bioquímica Jessie Inchauspé, en charla con Valeria Chavez para Infobae, esta práctica permite regular los niveles de glucosa en sangre y mejora la respuesta del cuerpo al procesamiento de los alimentos. Este beneficio es clave para evitar los picos de azúcar en sangre que, a largo plazo, pueden ser perjudiciales para la salud metabólica.

Si no se logra consumir el vinagre antes de la comida, también es posible tomarlo hasta 20 minutos después. Aunque en este caso, los efectos positivos sobre el metabolismo y la digestión serán menos intensos, sigue siendo una alternativa válida.

La preparación adecuada consiste en diluir una cucharada (15 ml) de vinagre de manzana en un vaso grande de agua (240 ml). Esto asegura que no genere irritación en la mucosa gástrica ni afecte el esmalte dental, problemas que podrían surgir si se consume sin diluir.

Beneficios generales del vinagre de manzana

El vinagre de manzana contiene ácido acético, flavonoides, vitaminas y minerales que aportan importantes beneficios al organismo. Entre ellos:

Vinagre de manzana: la importancia de tomarlo 20 minutos antes o después de las comidas (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Regula la glucosa en sangre: Ralentiza la digestión de carbohidratos y reduce el índice de absorción de glucosa. Esto ayuda a estabilizar los niveles de azúcar después de las comidas.

Promueve la quema de grasas: Disminuye la liberación de insulina, favoreciendo el uso de grasas como fuente de energía en lugar de almacenarlas.

Mejora la digestión: Estimula la producción de jugos gástricos y protege el equilibrio de la flora intestinal, combatiento el estreñimiento y optimizando la absorción de nutrientes.

Efectos cardiovasculares: Estudios apuntan que su consumo regular ayuda a reducir el colesterol LDL (colesterol “malo”) y a aumentar el HDL (colesterol “bueno”), protegiendo la salud cardiovascular.

Propiedades antioxidantes y antimicrobianas: Favorece la salud en general al prevenir infecciones y reducir la inflamación.

Además, especialistas como la nutricionista Blanca García-Orea recomiendan optar por vinagre no filtrado, que incluye la “madre del vinagre”. Este componente, formado por bacterias y levaduras, refuerza sus propiedades beneficiosas.

No es un producto milagro: precauciones y contraindicaciones del vinagre de manzana

A pesar de sus múltiples beneficios, es esencial recordar que el vinagre de manzana no es un producto milagroso. Su consumo debe formar parte de un estilo de vida saludable basado en una dieta equilibrada y ejercicio regular. Además, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:

No es un producto milagro: precauciones y contraindicaciones del vinagre de manzana (Freepik)

Irritación gástrica: Consumirlo sin diluir o en exceso puede causar molestias estomacales, acidez o incluso daños en la mucosa gástrica.

Interacciones medicamentosas: Puede interferir con el efecto de medicamentos como diuréticos, insulina u otros reguladores de potasio. Por ello, es crucial consultar a un médico antes de incluirlo de manera regular en la dieta, especialmente si se sigue algún tratamiento.

Efectos en dientes y garganta: Su acidez puede dañar el esmalte dental o irritar la garganta; por ello, se recomienda beber la mezcla con una pajilla y enjuagar la boca después de tomarlo.

El vinagre de manzana es un complemento útil para la digestión y el metabolismo, pero debe usarse con moderación y bajo supervisión médica. Su consumo excesivo o inadecuado puede tener consecuencias negativas para la salud.