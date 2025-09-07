Así se prepara la eficaz ‘Agua Detox’ para desinflamar el abdomen hinchado y obtener un efecto quema grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “Agua Detox” se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para quienes buscan desinflamar el abdomen hinchado y favorecer la pérdida de peso.

Médicos y nutriólogos coinciden en que, aunque estas bebidas por sí solas no sustituyen una alimentación balanceada, pueden complementar un estilo de vida saludable cuando se consumen bajo la guía de un especialista en nutrición.

Según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, diversas combinaciones de agua con vegetales, frutas y especias frescas pueden aportar hidratación, estimular el metabolismo y mejorar la digestión.

Voceros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sugieren que el uso de “aguas infusionadas” puede contribuir a una mejor hidratación diaria y, por su bajo aporte calórico frente a otras bebidas, ser útil para reducir el consumo de azúcar añadido y calorías vacías.

Bebida de pepino como opción saludable y refrescante para la hidratación diaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación suficiente se asocia con un sistema digestivo eficiente y una menor sensación de pesadez, mientras que la suma de ingredientes naturales pueden aportar micronutrientes, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Harvard School of Public Health recomienda priorizar el consumo de agua simple y emplear infusiones naturales sin azúcar como complemento.

Cómo preparar el ‘Agua Detox’ de limón, pepino y jengibre

La receta básica del “Agua Detox” que combina limón, pepino y jengibre en agua fría es sencilla y no requiere equipos especiales. Se recomienda preparar esta bebida en casa para garantizar la frescura y calidad de los ingredientes.

Ingredientes:

1 litro de agua natural

1 limón

½ pepino

1 trozo de jengibre (2 a 3 centímetros) fresco

Hielos al gusto

Procedimiento:

Lava bien el pepino, el limón y el trozo de jengibre. No es necesario pelar el pepino si la cáscara está limpia. Corta el limón en rodajas finas, remueve semillas si es posible. Rebana el pepino en rodajas delgadas. Pela el jengibre y córtalo en láminas delgadas. Coloca todos los ingredientes en una jarra grande de vidrio, añade el agua y los hielos. Deja reposar la mezcla por lo menos 30 minutos en el refrigerador antes de consumir, para que los sabores y propiedades de los ingredientes se liberen en el agua. Se puede beber a lo largo del día, reemplazando parcialmente otras bebidas azucaradas o con gas.

Cómo preparar el ‘Agua Detox’ de limón, pepino y jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en nutrición resaltan la importancia de no añadir endulzantes para preservar el carácter natural y saludable de esta receta.

Propiedades de los ingredientes: salud, frescura y digestión

Limón: Fuente importante de vitamina C, antioxidantes y compuestos bioactivos. Estudios publicados por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) vinculan el consumo regular de cítricos con una mejoría del sistema inmune y un efecto diurético leve. El jugo de limón puede apoyar la digestión y favorecer el metabolismo de las grasas en el marco de una dieta balanceada.

Pepino: Compuesto principalmente de agua y bajo en calorías, el pepino aporta frescura y ayuda a mantener la hidratación. De acuerdo con la Mayo Clinic, el pepino contiene fibra soluble que puede favorecer la regulación digestiva y la reducción de la hinchazón abdominal.

Jengibre: Reconocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas, el jengibre ha sido estudiado ampliamente por su capacidad para aliviar molestias estomacales. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) destaca al jengibre como un aliado para calmar la inflamación y apoyar el tránsito intestinal.

Agua natural: El consumo regular de agua es fundamental para mantener las funciones corporales básicas, incluidas la digestión y la eliminación de toxinas mediante los riñones. Reemplazar bebidas azucaradas por agua con ingredientes naturales ayuda a reducir la ingesta de calorías.

Hielos: Incorporar hielos no solo aporta frescura sino que puede ayudar a que el cuerpo incremente ligeramente su gasto energético, ya que requiere regular la temperatura interna tras la ingestión de líquidos fríos.

Propiedades de los ingredientes: salud, frescura y digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todo momento, expertos enfatizan que el consumo de “Agua Detox” debe integrarse a un patrón de alimentación saludable y actividad física regular. Además, ante condiciones médicas específicas, alergias o si se sigue un tratamiento farmacológico, es necesario consultar a un profesional de la salud para evitar efectos adversos.

Esta bebida representa una opción natural para quienes buscan alternativas de hidratación con ingredientes frescos y simples, siempre como un complemento y nunca como sustituto de una dieta equilibrada.