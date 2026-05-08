México

Fan de BTS pelea con policía afuera del Estadio GNP por ver concierto gratis desde puente peatonal

El enfrentamiento verbal se volvió viral luego de que ambas mujeres intercambiaran insultos frente algunas asistentes que no tenían boleto

Guardar
Google icon
La pelea entre ambas féminas se viralizó en redes sociales por el comentario clasista de la oficial.
La pelea entre ambas féminas se viralizó en redes sociales por el comentario clasista de la oficial.

La visita de BTS a México no solo dejó momentos de emoción para las ARMYS mexicanas, también generó escenas de tensión en las inmediaciones del Estadio GNP, donde una pelea entre una oficial de policía y una mujer terminó convirtiéndose en fenómeno viral en redes sociales.

El altercado ocurrió en el puente peatonal ubicado frente al recinto, donde cientos de personas permanecían reunidas antes y después del primer concierto de la agrupación surcoreana. De acuerdo con videos difundidos en plataformas digitales, elementos de seguridad solicitaban a los asistentes liberar el paso para evitar aglomeraciones.

PUBLICIDAD

La oficial pedía que no hubiera en el puente peatonal, lo que originó la molestia de una señora.
La oficial pedía que no hubiera en el puente peatonal, lo que originó la molestia de una señora.

Sin embargo, una mujer comenzó a discutir con una oficial argumentando que tenía derecho a permanecer en el lugar. La situación fue subiendo de tono hasta que ambas comenzaron a intercambiar insultos frente a decenas de asistentes que observaban la escena.

En el video compartido por la usuaria Ashley Saan se escucha el momento exacto en que la policía, aparentemente molesta tras varios minutos de discusión, lanzó una frase que provocó la reacción inmediata de las personas presentes.

PUBLICIDAD

“Pues si estás de gratis, si tuvieras dinero estuvieras allá adentro”, dijo la oficial mientras intentaba despejar el puente peatonal.

Guardia de seguridad se pelea con mamá fan de BTS en CDMX

La respuesta provocó gritos, risas y burlas entre algunas jóvenes que se encontraban cerca del lugar. Por su parte, la mujer respondió inmediatamente con otra frase que también se viralizó en redes sociales: “Quítese asalariada”.

Tras difundirse el video, miles de usuarios comenzaron a debatir sobre quién tenía la razón en la discusión. Algunos defendieron la postura de la oficial al considerar que únicamente estaba realizando su trabajo para evitar riesgos en la zona.

“La oficial contesto eso por qué seguro le dijeron algo , y la verdad si tiene razón”; “Pues no dijo mentiras y por otro lado todos somos asalariados”; “Mis respetos para esta oficial”, “Ahuevoooooooooo bien bajado, mis respetos para la oficial”; “Si cierto oficial, las cosas como son”; “bueno no dijo nada que no fuera cierto”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

Uno de los momentos más emotivos del concierto de BTS en México ocurrió durante “Body to Body”, cuando miles de fans comenzaron a cantar “Arirang”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Mientras la pelea se volvía tendencia, BTS ofreció el primero de tres conciertos en la Ciudad de México ante más de 60 mil asistentes. El espectáculo incluyó temas como “Run BTS”, “Fake Love”, “Butter”, “Dynamite” y “Fire”.

Uno de los momentos más celebrados ocurrió durante el encore, cuando la agrupación sorprendió al público mexicano interpretando “Boy in Luv” y “So What” como canciones especiales de la noche, provocando la euforia total de las ARMYS presentes en el estadio.

Google icon

Temas Relacionados

BTSEstadio GNPCDMXviralredes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México conquista ocho medallas en el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista en Xalapa

La delegación mexicana consiguió preseas en pruebas de velocidad por equipos, persecución por equipos y persecución individual

México conquista ocho medallas en el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista en Xalapa

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

La esperada cita permitirá que seguidores interactúen con los protagonistas tras 25 años del estreno de la primera película

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 8 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 8 de mayo

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Una broma con doble sentido hecha por fans mexicanas provocó indignación internacional luego de que seguidoras extranjeras pensaran que se había filtrado la ubicación real del grupo surcoreano

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Pese a que la serie había sufrido un paro indeterminado, para este 2026 se anunció que una de las series más aclamadas en México vuelve a las pantallas

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de mayo

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

ENTRETENIMIENTO

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

El elenco original de Scary Movie se reunirá con fans en México: así puedes ver a los Hermanos Wayans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

BTS conquista México… ¡y una abuelita mexicana enloquece a las ARMY con unas conchas inspiradas en “ARIRANG”!

DEPORTES

México conquista ocho medallas en el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista en Xalapa

México conquista ocho medallas en el Panamericano Junior de Ciclismo de Pista en Xalapa

Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026

Miguel Herrera detecta deficiencias de Efraín Juárez tras el empate ante América

Con bailes prehispánicos, así fue el lanzamiento oficial del Álbum PANINI del Mundial 2026 en el Museo Anahuacalli de la CDMX

Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986