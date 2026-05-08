Fan de BTS pelea con policía afuera del Estadio GNP por ver concierto gratis desde puente peatonal

La pelea entre ambas féminas se viralizó en redes sociales por el comentario clasista de la oficial.

La visita de BTS a México no solo dejó momentos de emoción para las ARMYS mexicanas, también generó escenas de tensión en las inmediaciones del Estadio GNP, donde una pelea entre una oficial de policía y una mujer terminó convirtiéndose en fenómeno viral en redes sociales.

El altercado ocurrió en el puente peatonal ubicado frente al recinto, donde cientos de personas permanecían reunidas antes y después del primer concierto de la agrupación surcoreana. De acuerdo con videos difundidos en plataformas digitales, elementos de seguridad solicitaban a los asistentes liberar el paso para evitar aglomeraciones.

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La oficial pedía que no hubiera en el puente peatonal, lo que originó la molestia de una señora.

Sin embargo, una mujer comenzó a discutir con una oficial argumentando que tenía derecho a permanecer en el lugar. La situación fue subiendo de tono hasta que ambas comenzaron a intercambiar insultos frente a decenas de asistentes que observaban la escena.

En el video compartido por la usuaria Ashley Saan se escucha el momento exacto en que la policía, aparentemente molesta tras varios minutos de discusión, lanzó una frase que provocó la reacción inmediata de las personas presentes.

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“Pues si estás de gratis, si tuvieras dinero estuvieras allá adentro”, dijo la oficial mientras intentaba despejar el puente peatonal.

Guardia de seguridad se pelea con mamá fan de BTS en CDMX

La respuesta provocó gritos, risas y burlas entre algunas jóvenes que se encontraban cerca del lugar. Por su parte, la mujer respondió inmediatamente con otra frase que también se viralizó en redes sociales: “Quítese asalariada”.

Tras difundirse el video, miles de usuarios comenzaron a debatir sobre quién tenía la razón en la discusión. Algunos defendieron la postura de la oficial al considerar que únicamente estaba realizando su trabajo para evitar riesgos en la zona.

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“La oficial contesto eso por qué seguro le dijeron algo , y la verdad si tiene razón”; “Pues no dijo mentiras y por otro lado todos somos asalariados”; “Mis respetos para esta oficial”, “Ahuevoooooooooo bien bajado, mis respetos para la oficial”; “Si cierto oficial, las cosas como son”; “bueno no dijo nada que no fuera cierto”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

Uno de los momentos más emotivos del concierto de BTS en México ocurrió durante “Body to Body”, cuando miles de fans comenzaron a cantar “Arirang”. (Anayeli Tapia/Infobae)

Mientras la pelea se volvía tendencia, BTS ofreció el primero de tres conciertos en la Ciudad de México ante más de 60 mil asistentes. El espectáculo incluyó temas como “Run BTS”, “Fake Love”, “Butter”, “Dynamite” y “Fire”.

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Uno de los momentos más celebrados ocurrió durante el encore, cuando la agrupación sorprendió al público mexicano interpretando “Boy in Luv” y “So What” como canciones especiales de la noche, provocando la euforia total de las ARMYS presentes en el estadio.