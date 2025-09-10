Té de sen: la infusión natural con efecto laxante que ayuda a combatir el estreñimiento

Esta infusión puede ser ideal para personas con problemas digestivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El té de sen es una infusión preparada a partir de las hojas o vainas de la planta Senna alexandrina, conocida como sen.

Se trata de una planta que contiene compuestos llamados senósidos, que actúan como laxantes naturales.

Este té suele ser usado principalmente para aliviar el estreñimiento ocasional, ya que estimula el movimiento del intestino y facilita la evacuación.

Sin embargo, su uso prolongado o en exceso puede producir efectos secundarios como cólicos, deshidratación o dependencia intestinal, por lo que se recomienda consumirlo bajo estricta supervisión médica y solo por periodos cortos.

Algunos especialistas suelen usarla en casos de estreñimiento severo o cuando se requieren ciertas condiciones digestivas para realizar algunos estudios.

Aquí te contamos tanto sus beneficios como sus posibles riesgos a la salud y la forma más saludable de consumirlo.

El uso de esta planta o suplementos elaborados con la misma debe hacer bajo estricta supervisión médica.

Cuáles son los beneficios del té de sen

Para personas que sufren de estreñimiento, el té de sen ofrece principalmente los siguientes beneficios:

Alivio del estreñimiento : Favorece la evacuación intestinal al estimular el movimiento del colon, por lo que resulta útil en casos de estreñimiento ocasional.

Preparación para exámenes médicos : Se utiliza para limpiar el colon antes de determinados procedimientos digestivos, como colonoscopías.

Reducción de sensación de pesadez: En personas que retienen residuos intestinales, puede ayudar a disminuir la incomodidad asociada.

Cuáles son los riesgos a la salud de consumir té de sen

Como mencionamos antes, el consumo de té de sen puede presentar varios riesgos para la salud, especialmente si se utiliza en exceso o por periodos prolongados. Entre estos efectos adversos se encuentran los siguientes:

Diarrea y deshidratación : El efecto laxante puede derivar en evacuaciones frecuentes, pérdida excesiva de líquidos y sales minerales.

Calambres y dolor abdominal : Es común la aparición de molestias digestivas, como cólicos y retortijones.

Dependencia intestinal : El uso continuo puede hacer que el intestino pierda su capacidad natural para evacuar, generando dependencia del laxante.

Alteraciones en electrolitos : Puede causar desequilibrios de potasio, sodio y otros minerales, lo que afecta la función muscular y cardíaca.

Irritación de la mucosa intestinal : El uso repetido puede inflamar o irritar el revestimiento del intestino.

Contraindicaciones: El té de sen no debe usarse en personas con enfermedades inflamatorias intestinales, obstrucción intestinal, apendicitis o embarazo.

Algunos de sus compuestos son efectivos para ayudar a las personas con estreñimiento severo a poder evacuar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar té de sen de manera segura para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios del té de sen, sigue estas recomendaciones:

Preparación : Coloca una bolsita o una cucharadita de hojas secas de sen en una taza con agua caliente. Deja reposar entre 5 y 10 minutos y luego cuela antes de beber.

Dosis : Generalmente, se recomienda tomar una taza por la noche, ya que su efecto suele presentarse entre 6 y 12 horas después del consumo.

Duración : Su uso debe limitarse a periodos cortos (no más de 7 días seguidos) para evitar efectos secundarios y dependencia.

Hidratación : Asegúrate de beber suficiente agua durante el día para contrarrestar posibles pérdidas de líquidos.

Supervisión médica: Consulta a un profesional de la salud antes de iniciar el consumo, especialmente si tienes condiciones médicas, tomas otros medicamentos o presentas problemas intestinales.

A pesar de que el té es bueno para obtener sus beneficios, esta planta también se puede encontrar en suplementos, cuyo consumo puede ser un poco más seguro que el té en casos de estreñimiento.

Sin importante si es té o suplemento recuerda no consumir sin asesoría de un especialista.