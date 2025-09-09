Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

La Fiscalía de Sonora logra prisión preventiva para Andrea Fernanda “N” por enriquecimiento ilícito en el caso CECOP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez dictara prisión preventiva justificada para Andrea Fernanda “N”, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito relacionados con el desvío de recursos públicos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

A través de un comunicado, la FJGE dijo que esta medida busca asegurar la presencia de la imputada durante el proceso penal, cuya próxima audiencia quedó programada para el 12 de septiembre de 2025.

“FGJES formula imputación y obtiene prisión preventiva justificada en contra de Andrea Fernanda “N” por el delito de enriquecimiento ilícito", explicó la autoridad.

Andrea Fernanda “N” enfrenta cargos por desvío de más de 106 millones de pesos de recursos públicos en Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desvío millonario en el CECOP

La investigación del Agente del Ministerio Público reveló que Andrea Fernanda “N” ya estaba vinculada a proceso por el delito de peculado. Ahora, la acción penal se amplió para incluir el enriquecimiento ilícito, tras detectarse su participación activa en el ocultamiento y manejo de fondos públicos desviados, que superan los 106 millones de pesos.

“La imputada ya se encontraba vinculada a proceso por peculado; y ahora se amplió el ejercicio de la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito, derivado de un esquema de desvío de recursos públicos de CECOP en el que también participó su cónyuge, actualmente prófugo de la justicia”, puntualizó la FGJE.

Según los reportes, el esquema de desvío involucró también a su cónyuge, ex administrativo del CECOP, quien permanece prófugo de la justicia y es señalado como el principal responsable.

Entre los bienes y gastos identificados por la autoridad destacan una casa habitación en un residencial de alta plusvalía, cuyo valor asciende a varios millones de pesos, así como el pago de una boda celebrada en 2025 en Los Lagos, evento que reunió a cientos de invitados.

Además, la investigación documentó transferencias bancarias efectuadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025, provenientes de cuentas a nombre del cónyuge de la imputada.

Como parte de las acciones para asegurar el producto del delito, la FGJES informó sobre el aseguramiento de bienes y cuentas bancarias, y señaló que continúan las diligencias para identificar otras adquisiciones relacionadas con el caso.

“El Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a fin de garantizar la presencia de la imputada durante el proceso. La continuación de la audiencia para resolver su situación jurídica fue fijada para el 12 de septiembre de 2025″, detalló la dependencia.

Además, reiteró que mantiene activa la búsqueda y localización del cónyuge de Andrea Fernanda “N”, y que seguirá proporcionando información sobre los avances conforme lo permitan los tiempos procesales.

Ambos se encuentran recluidos en el Cefereso y se espera que aún sean detenidos otros ex servidores públicos y un particular por este esquema de corrupción. Foto: FGJES

Vinculan a proceso a exfuncionarios de la SEC por más de 200 mdp

El 3 de septiembre trascendió que José Víctor “N” y Francisco Alberto “N”, exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, fueron detenidos y vinculados a proceso por peculado e incumplimiento de un deber legal, tras el presunto desvío de 290 millones de pesos.

El Fiscal Anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, explicó que los recursos públicos, destinados a nómina y prestaciones, se desviaron de la “partida 1000, que es servicios personales, la desviaron para otro propósito, para la contratación de un esquema de beneficios múltiples, así lo llamaron”. Los fondos fueron transferidos a fideicomisos y una SOFOL entre 2018 y 2021.

Tras su detención el 29 de agosto, el juez ratificó la prisión preventiva justificada y determinó su vinculación a proceso el 2 de septiembre de 2025. Ambos permanecerán en el CERESO mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continúa con investigaciones complementarias durante cuatro meses.

Ibarra añadió que “existen otras órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra ex servidores públicos y un particular”.